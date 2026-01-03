Την πρόθεση του να παραμείνει η Βενεζουέλα υπό την διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών «έως ότου πραγματοποιηθεί μια ομαλή μετάβαση», αποκάλυψε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Μαρ-α-λάγκο στη Φλόριντα για την στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Αρχικά, ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο των αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων, αλλά και του εξοπλισμού της. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «χθες αργά το βράδυ και νωρίς σήμερα, υπό τις οδηγίες μου, οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγαν μια εξαιρετική στρατιωτική επιχείρηση στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, επιδεικνύοντας την συντριπτική αμερικανική στρατιωτική δύναμη. Χρησιμοποιήθηκαν αεροπορικά, χερσαία και ναυτικά μέσα για να εξαπολυθεί μια θεαματική επίθεση, μια επίθεση που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Είπε ότι ο στόχος της επίθεσης σε ένα «ισχυρά οχυρωμένο στρατιωτικό φρούριο στην καρδιά του Καράκας» ήταν «να παραδώσουν τον παράνομο δικτάτορα Νικολά Μαδούρο στη δικαιοσύνη».

«Θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ομαλή και συνετή μετάβαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε στη συνέχεια, ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα. «Θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ομαλή και συνετή μετάβαση», τόνισε. «Δεν θέλουμε να εμπλακούμε, να αφήσουμε κάποιον άλλο να αναλάβει. Και να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση που βρισκόμασταν τα τελευταία χρόνια. Θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ομαλή και συνετή μετάβαση» ανέφερε χαρακτηριστικά .

«Είμαστε έτοιμη για μια δεύτερη επίθεση, εάν χρειαστεί»

Ο Τραμπ αποκάλυψε ακόμη, ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για μια δεύτερη επίθεση στη χώρα, εάν χρειαστεί, προειδοποιώντας για τυχόν αντιδράσεις οπαδών του Νικολάς Μαδούρο, αλλά και στέλνοντας μήνυμα σε άλλες χώρες, όπως το Ιράν. Συγκεκριμένα, ο αμερικανός πρόεδρος θέλησε να μοιραστεί λεπτομέρειες της χθεσινοβραδινής επιδρομής, λέγοντας ότι «τα φώτα του Καράκας έσβησαν σε μεγάλο βαθμό χάρη σε μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία που διαθέτουμε» κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης. «Ήταν σκοτεινά και ήταν θανατηφόρα», είπε για την επίθεση, για την οποία συνέχισε λέγοντας ότι «αν είχατε δει αυτό που είδα χθες το βράδυ, θα είχατε εντυπωσιαστεί πολύ. Δεν είμαι σίγουρος, ότι θα το δείτε ποτέ, αλλά ήταν κάτι απίστευτο».

«Κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν σκοτώθηκε και κανένα κομμάτι του αμερικανικού εξοπλισμού δεν χάθηκε» επισήμανε, ενώ ισχυρίστηκε, ότι «μας περίμεναν» και «ήταν σε ετοιμότητα», αλλά «πολύ γρήγορα εξουδετερώθηκαν». Ο Τραμπ πρόσθεσε, ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να πραγματοποιήσουν μια δεύτερη και πολύ μεγαλύτερη επίθεση, αν χρειαστεί». «Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποθέτουν ότι θα χρειαστεί μια δεύτερη επίθεση», είπε και πρόσθεσε ότι «η πρώτη επίθεση ήταν τόσο επιτυχημένη, που πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να κάνουμε δεύτερη». «Αλλά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια δεύτερη επίθεση, μια πολύ μεγαλύτερη επίθεση, στην πραγματικότητα», προειδοποιεί.

«Οι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα εισέλθουν στη Βενεζουέλα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε επίσης ότι η διοίκηση της Βενεζουέλας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μετάβαση εξουσίας, περιλαμβάνει και την είσοδο αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών στη χώρα. Όπως είπε: «Θα στείλουμε τις πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να επιδιορθώσουν την κατεστραμμένη υποδομή, την πετρελαϊκή υποδομή και να αρχίσουν να βγάζουν χρήματα για τη χώρα».

«Επαναβεβαιώνουμε την αμερικανική δύναμη στην περιοχή μας»

Ο αμερικανός πρόεδρος συνέχισε, αναφέροντας αυτά που θεωρεί ως «παραβάσεις» του Νικολά Μαδούρο. «Ο Μαδούρο δεν θα είναι ποτέ ξανά σε θέση να απειλήσει έναν Αμερικανό πολίτη ή οποιονδήποτε από τη Βενεζουέλα. Δεν θα υπάρχουν πλέον απειλές» είπε. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο «άδειασε τις φυλακές της, έστειλε τα χειρότερα και πιο βίαια τέρατά της στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κλέψουν αμερικανικές ζωές. Ήταν έμποροι ναρκωτικών. Ήταν βαρόνοι των ναρκωτικών. Έστειλαν όλους τους κακούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι πια».

Ο Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του, ότι η Βενεζουέλα «έκλεψε» το πετρέλαιο των ΗΠΑ, καθώς όπως είπε ξανά, οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχτισαν την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας. Στη συνέχεια ανέλυσε αυτά που ισχυρίζεται ότι είναι τα ιδεολογικά θεμέλια αυτής της επιχείρησης: «Όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούσαν κατάφωρη παραβίαση των βασικών αρχών της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, που χρονολογούνται από περισσότερο από δύο αιώνες, από την εποχή της Δόγματος Μονρόε. Το ξεχάσαμε κάπως. Ήταν πολύ σημαντικό, αλλά το ξεχάσαμε» είπε και πρόσθεσε: «Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η αμερικανική κυριαρχία στο Δυτικό Ημισφαίριο δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ ξανά. Επαναβεβαιώνουμε την αμερικανική δύναμη με πολύ ισχυρό τρόπο στην περιοχή μας».

«Οι ΗΠΑ δεν φοβούνται να στείλουν στρατεύματα»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι οποίοι του ζήτησαν λεπτομέρειες σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ θα διοικήσουν τη Βενεζουέλα και αν αυτό μπορεί να συνεπάγεται την αποστολή στρατευμάτων στη χώρα, ο Ντόναλντ τραμπ απάντησε, ότι «δεν φοβόμαστε να στείλουμε στρατεύματα, αν χρειαστεί» και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, χθες το βράδυ στείλαμε στρατεύματα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν φοβόμαστε να το κάνουμε».

Όσον αφορά το ποιος θα διοικήσει τη Βενεζουέλα, ο αμερικανός πρόεδρος είπε: «Οι άνθρωποι που στέκονται ακριβώς πίσω μου, θα τη διοικήσουμε», εννοώντας τους αμερικανούς υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας και τον αρχηγό των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που παρίσταντο στη συνέντευξη και συμπλήρωσε: «Θα είναι σε μεγάλο βαθμό για ένα χρονικό διάστημα». Ερωτηθείς σχετικά με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία δεν έχει συλληφθεί ακόμη, απάντησε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «ασχολείται άμεσα με το θέμα» και πρόσθεσε: «Μόλις είχε μια συνομιλία μαζί της και αυτή είναι ουσιαστικά πρόθυμη, να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο, για να ξανακάνουμε τη Βενεζουέλα μεγάλη».

«Ο ηγέτης της Κολομβίας πρέπει να προσέχει των κ…ο του»

Στρέφοντας για λίγο την προσοχή στον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «πρέπει να προσέχει τον κ…ο του». Όταν ρωτήθηκε αν επιμένει στην δήλωσή του – που έκανε για πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες – απάντησε: «Ναι, νομίζω ότι επιμένω στην πρώτη μου δήλωση. Παράγει κοκαΐνη. Την στέλνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε πρέπει να προσέχει τον κ…ο του».

«Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση, θα ανησυχούσα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς αν η επιμονή του, ότι οι ΗΠΑ θέλουν να «περιβάλλουν την χώρα με σταθερότητα» αποτελεί επίσης ένα μήνυμα για τον ηγέτη της κομμουνιστικής Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, απάντησε: «Η Κούβα θα είναι κάτι, για το οποίο θα καταλήξουμε να μιλάμε, επειδή η Κούβα είναι μια χώρα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε παρακμή. Και θέλουμε να βοηθήσουμε τον λαό της. Είναι πολύ παρόμοιο, από την άποψη ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τον λαό της Κούβας, αλλά θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από την Κούβα και ζουν σε αυτή τη χώρα».

Έφερε δε ως παράδειγμα τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι γιος εξόριστων Κουβανών. «Ο Ρούμπιο επαναλαμβάνει ότι “όταν μιλάει ο πρόεδρος, πρέπει να τον παίρνεις στα σοβαρά”» είπε ο Τραμπ αναφερόμενος σε παλαιότερη δήλωση του Ρούμπιο και πρόσθεσε: «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση, θα ανησυχούσα».

«Θα πουλήσουμε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου»

Ερωτηθείς για τον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας και πώς οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες που θα εισέλθουν στη χώρα, θα βοηθήσουν να γίνει πλούσια η Βενεζουέλα, είπε: «Όσον αφορά άλλες χώρες που θέλουν πετρέλαιο, εμείς ασχολούμαστε με το πετρέλαιο. Θα το πουλήσουμε. Δεν θα πούμε, ότι δεν θα πάμε. Με άλλα λόγια, θα πουλήσουμε πετρέλαιο. Πιθανώς σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, επειδή δεν μπορούσαν να παράγουν πολύ, λόγω της κακής υποδομής τους. Έτσι, θα πουλήσουμε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου σε άλλες χώρες. Πολλές από αυτές το χρησιμοποιούν ήδη. Αλλά θα έλεγα, ότι θα έρθουν πολλές περισσότερες».

«Η Ματσάντο δεν έχει την υποστήριξη, ούτε το σεβασμό της χώρας»

Απαντώντας σε ερώτηση, αν μπορεί η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάντο, να είναι η επόμενη ηγέτης της χώρας, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός: «Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη να γίνει ηγέτης» είπε και πρόσθεσε: «Δεν έχει την υποστήριξη, ούτε το σεβασμό της χώρας. Είναι μια πολύ συμπαθητική γυναίκα, αλλά δεν έχει το σεβασμό».

«Χρήματα από το έδαφος»

Σχετικά με το κόστος της διακυβέρνησης της Βενεζουέλας, ο Τραμπ είπε, ότι δεν θα κοστίσει «τίποτα» στις ΗΠΑ, επειδή «τα χρήματα που βγαίνουν από το έδαφος είναι πολύ σημαντικά», αναφερόμενος στο πετρέλαιο. «Οι πετρελαϊκές εταιρείες θα μπουν, θα ξοδέψουν χρήματα εκεί. Τότε θα πάρουμε πίσω το πετρέλαιο, που ειλικρινά, θα έπρεπε να είχαμε πάρει πίσω εδώ και πολύ καιρό. Πολλά χρήματα βγαίνουν από το έδαφος. Θα μας αποζημιώσουν για όλα αυτά. Θα μας αποζημιώσουν για όλα όσα ξοδεύουμε» είπε. Κατέληξε δε λέγοντας: «Νομίζω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι υπέροχη. Και ο λαός της Βενεζουέλας θα είναι ο μεγαλύτερος ωφελούμενος».

