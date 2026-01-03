Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επιχείρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνέντευξή του στο Fox News, αποκάλυψε ότι ο Νικολάς Μαδούρο είχε εκφράσει την πρόθεση να διαπραγματευτεί λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ο Τραμπ ανέφερε, πως απέρριψε την πρόταση, τονίζοντας: «Δεν ήθελα να διαπραγματευτώ. Είπα: “Όχι, πρέπει να το κάνουμε”».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε, ότι παρακολούθησε την επιχείρηση σε πραγματικό χρόνο, παρατηρώντας κάθε στάδιο της δράσης. Όπως είπε, άκουσε την επικοινωνία μεταξύ των δυνάμεων στη Φλόριντα και του πεδίου επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «εκπληκτική» και επαινώντας τον επαγγελματισμό και την ηγεσία των στρατιωτικών.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Ήταν εκπληκτικό να δω πόσο καλοί και επαγγελματίες ήταν, πόσο απίστευτος είναι ο εξοπλισμός που έχουμε, και να δω πώς λειτούργησε, τόσο τέλεια». Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών, παρά μόνο λίγοι τραυματισμοί, γεγονός που χαρακτήρισε «πραγματικά εκπληκτικό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς σχετικά απάντησε, ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται σε αμερικανικό πλοίο. Ο Τραμπ συνέκρινε τη στρατιωτική αυτή επιχείρηση με την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το Αφγανιστάν επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε πλέον περίγελος».

Ερωτηθείς για τις επιθέσεις που δέχθηκε από επικριτές του λίγες ώρες μετά την επιχείρηση, αντέδρασε κάνοντας λόγο για «αδύναμους, ηλίθιους ανθρώπους».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News, ο Νικολάς Μαδούρο ενδέχεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την ερχόμενη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται, ότι η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Παμ Μπόντι, έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος του Μαδούρο και της συζύγου του για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ.