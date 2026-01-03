Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, όπως ενημέρωσε μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αθήνα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ευρωπαϊκούς εταίρους και την πρεσβεία της Ελλάδας στο Καράκας, η οποία διατηρεί επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα.

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η πρεσβεία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε αναγκαία προξενική συνδρομή ή βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης, διασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες πολίτες στη Βενεζουέλα θα έχουν υποστήριξη κατά την τρέχουσα κρίση.