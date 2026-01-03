O Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία που, όπως υποστηρίζει, δείχνει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο υπό κράτηση από τις αμερικανικές αρχές.
Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ο Μαδούρο βρίσκεται πάνω στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο USS Iwo Jima.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει ότι ο Μαδούρο μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μέσα στα επόμενα λεπτά, όπου αναμένεται να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.
FOTO OFICIAL DE MADURO TRAS SER CAPTURADO.
SE LO LLEVARON EN PIJAMA. pic.twitter.com/x92Gu9GFSU
— Guillo (@codiguillos) January 3, 2026
La cuenta es de ultravfx de Instagram, una cuenta que genera imágenes y vídeos con IA pic.twitter.com/oybbsfOc5V
— EuskoGuayanes (@EuskoGuayanes) January 3, 2026