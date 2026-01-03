Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα στις 10 το πρωί (ώρα Νέας Υόρκης), με θέμα τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Την πληροφορία αυτή μετέφερε στο Associated Press διπλωμάτης του Συμβουλίου υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς η συνεδρίαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από επείγον αίτημα της Κολομβίας, το οποίο υποστηρίχθηκε από την Κίνα και τη Ρωσία.

Η Κολομβία που ανέλαβε την διετή θητεία της στο Συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή, ζήτησε επίσης τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, για την ενημέρωση των μελών σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

Το 15μελές Συμβούλιο έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανενεργό ως προς το ζήτημα της Βενεζουέλας τους τελευταίους μήνες, παρά την αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και τα περιστατικά με σκάφη στην Καραϊβική.