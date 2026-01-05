Η Γαλλία επανέλαβε τη στήριξή της προς την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας, μετά τις νέες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί αμερικανικού ελέγχου της Γροιλανδίας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, η θέση του Παρισιού είναι σαφής: η κυριαρχία της Δανίας δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 TV: «Πρόκειται για αλληλεγγύη προς τη Δανία… Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της Γροιλανδίας και στον λαό της Δανίας. Σε αυτούς εναπόκειται να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Τα σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν δια της βίας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία (…) Είναι πολύ στρατηγική χώρα, γεμάτη ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού. Τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να το κάνει». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Κοπεγχάγη.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, κάλεσε τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τις απειλές τους» προς τη Γροιλανδία, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για μια τεράστια αυτόνομη δανική περιοχή, ιδιαίτερα περιζήτητη λόγω των πλούσιων ορυκτών πόρων και της στρατηγικής της θέσης.

Ανησυχίες στην Ευρώπη μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο έχει εντείνει τις ανησυχίες στη Δανία και στους Ευρωπαίους συμμάχους της σχετικά με τις αμερικανικές προθέσεις στη Γροιλανδία. Ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «το διεθνές δίκαιο δεν έγινε σεβαστό» κατά την επέμβαση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε επίσης την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, διαφοροποιούμενος από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δέχθηκε επικρίσεις από πολιτικούς εκπροσώπους, κυρίως της αριστεράς.

Ο Κονφαβρέ σημείωσε ότι «δεν θα μας λείψει» ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος «είχε χάσει τη νομιμότητά του» μέσω της καταστολής της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, τόνισε πως είναι καθήκον των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να καταγγέλλουν κάθε παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ.

«Το αποδοκιμάζουμε, προετοιμαζόμαστε για την έλευση ενός κόσμου που διέπεται από το δίκαιο του ισχυρότερου, αλλά δεν θα το δεχτούμε», κατέληξε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.