Δανία και Γροιλανδία είναι οι μόνες αρμόδιες να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Κοπεγχάγης.

Στο ανακοινωθέν υπογραμμίζεται ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να καθορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Η θέση αυτή επαναλαμβάνεται με σαφήνεια από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνυπογράφουν το κείμενο.

Αν και το ανακοινωθέν δεν κατονομάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στην περιοχή.

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο κοινό τους μήνυμα.

Η Αρκτική στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ

Στο κείμενο σημειώνεται ότι το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές πως η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, εντείνουν τη δράση τους για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην περιοχή.

Η σταθερότητα στην Αρκτική, καταλήγουν οι ηγέτες, πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά και σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στίβεν Μίλερ: Η Γροιλανδία ανήκει δικαιωματικά στις ΗΠΑ

Ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, υποστήριξε ότι η Γροιλανδία ανήκει δικαιωματικά στις ΗΠΑ και ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αποτρέψει την Αμερική από το να προσαρτήσει το δανικό έδαφος.

Μιλώντας στο CNN, ο Μίλερ τόνισε πως ο κόσμος «κυβερνάται από την ισχύ», επισημαίνοντας ότι κανείς δεν θα τολμήσει να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Γροιλανδίας. Όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει τη χρήση βίας, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.

«Ζούμε σε έναν κόσμο, στον πραγματικό κόσμο… που διέπεται από τη δύναμη, που διέπεται από τη βία, που διέπεται από την εξουσία», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αυτός είναι ο σιδηρούς νόμος της Ιστορίας.

Ανησυχία στη Δανία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σε δηλώσεις της στη δημόσια τηλεόραση DR, ανέφερε πως θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «μιλά σοβαρά» για την κατάληψη της Γροιλανδίας. «Δυστυχώς, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τον Αμερικανό πρόεδρο όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επανέλαβε ότι η θέση του Βασιλείου της Δανίας είναι ξεκάθαρη και ότι η Γροιλανδία έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. «Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα θα έχουν τελειώσει», προειδοποίησε η Φρεντέρικσεν.

Η θέση του Τραμπ και η αντίδραση της Ευρώπης

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic, είχε δηλώσει πως «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απόλυτα», επικαλούμενος την παρουσία κινεζικών και ρωσικών πλοίων στην περιοχή. Τη Δευτέρα επανέλαβε τη θέση του, λέγοντας πως «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας».

