Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι επιδιώκει την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρόθεση των ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο του αυτόνομου εδάφους που υπάγεται στη Δανία.

«Η κατάσταση δεν είναι τέτοια που οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να κατακτήσουν τη Γροιλανδία. Αυτό δεν ισχύει. Δεν πρέπει λοιπόν να ενδώσουμε στον πανικό. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την καλή συνεργασία που είχαμε», δήλωσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της χώρας. Ο Νίλσεν επισήμανε ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να σκληρύνει τη στάση της, τονίζοντας πως «δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».

Όπως ανέφερε, στόχος της Γροιλανδίας είναι να αποκαταστήσει την καλή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δημιουργήσει απευθείας γραμμή επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα παραμένει ανοιχτή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και εργάζεται για την ενίσχυση του διαλόγου με τις συμμαχικές χώρες και το ΝΑΤΟ. «Δεν είμαστε στο σημείο που να σκεφτόμαστε, ότι η χώρα μας μπορεί να καταληφθεί και ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε μια νύχτα», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από το περιοδικό The Atlantic σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις για τη Γροιλανδία από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, απάντησε ότι «θα πρέπει να διαμορφώσουν τη δική τους γνώμη» οι εταίροι του. Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, σχολιάζοντας τη δήλωση αυτή, τόνισε ότι η περίπτωσή της δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη της Βενεζουέλας. «Η χώρα μας δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Βενεζουέλα. Εμείς είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Είναι (η χώρα μας) εδώ και πολλά, πολλά χρόνια», υπογράμμισε.