Νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν σήμερα στον Λίβανο, μία ημέρα μετά την αεροπορική επιδρομή που στοίχισε τη ζωή σε ένδεκα ανθρώπους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANI, επικαλούμενο επίσημες πηγές.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για «σφαγή», αναφέροντας ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται έξι γυναίκες και ένα παιδί. Το πλήγμα στην περιφέρεια της Ναμπατίγια, στο νότιο Λίβανο, προκάλεσε επίσης εννέα τραυματισμούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον στόχων που χαρακτηρίζει ως θέσεις της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου και έχει παραταθεί για αρκετές εβδομάδες.

Από την πλευρά του, το λιβανικό σιιτικό κίνημα εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων, τόσο στο νότιο Λίβανο όσο και πέρα από τα σύνορα. Σύμφωνα με πηγές, σήμερα εκτοξεύθηκαν ρουκέτες κατά ισραηλινών στρατιωτών που επιχειρούν εντός λιβανικού εδάφους.

Εκκενώσεις χωριών και νέες επιδρομές

Μέρος των σημερινών επιδρομών του Ισραήλ σημειώθηκε στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα, στην ανατολική πλευρά της χώρας. Οι επιχειρήσεις ακολούθησαν την προειδοποίηση του Ισραήλ για εκκένωση έντεκα χωριών στις δύο αυτές περιοχές.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβισάι Αντράι, δήλωσε ότι ο στρατός είναι «υποχρεωμένος να δράσει με ισχύ» εναντίον της Χεζμπολάχ, «υπό το φως της παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε πως πυκνά σύννεφα καπνού κάλυψαν τον ουρανό μετά τα πλήγματα στη Ναμπατίγια και στη Ζαουτάρ ελ-Σαρκιγέ. Παράλληλα, η λιβανική υπηρεσία πολιτικής άμυνας ανακοίνωσε ότι το κέντρο της στη Ναμπατίγια καταστράφηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό μέσα στη νύχτα.

Φωτογράφος του ίδιου πρακτορείου περιέγραψε μέλη της υπηρεσίας να ανακτούν εξοπλισμό από τα συντρίμμια και να μεταφέρουν φιάλες οξυγόνου με φορεία. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχολιασμό.

Αντιδράσεις και διπλωματικές εξελίξεις

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να ενεργεί σε πλαίσιο νόμιμης άμυνας εντός του λιβανικού εδάφους.

Επίσης, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χάσαν Φαντλάλα, εις βάρος του οποίου επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι το Ιράν συνδέει ενδεχόμενη συμφωνία με την Ουάσιγκτον με την προϋπόθεση «να σταματήσει ο πόλεμος στο Λίβανο».

Ο Φανταλάλα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει μόνο στο Ιράν, αλλά σε όλη την περιοχή, ιδιαίτερα στο Λίβανο».

Τέλος, οι λιβανικές αρχές έχουν ξεκινήσει πρόσφατα ιστορικές απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, διαδικασία στην οποία η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει την διαφωνία της.