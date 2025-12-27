Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε νέα ανάρτησή του, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε μέσα στη δύσκολη χρονιά που φεύγει: «Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα. Ήταν αρκετά δύσκολος χρόνος, χρονιά δοκιμασίας από τον Θεό», αναφέρει.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους, όπως λέει, προσπάθησαν να ορίσουν τη ζωή του:

«Τελειώνοντας ο χρόνος, θέλω να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, φτάνει! Η υπομονή δηλώνει αρετή, δεν είναι ηττοπάθεια».