Οκτώ ώρες ή περισσότερες σε μια αεροπορική καμπίνα μπορεί να φαίνονται εφιάλτης, αλλά με λίγη προετοιμασία και μερικά έξυπνα κόλπα, οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων μπορούν να γίνουν άνετες και ξεκούραστες. Ακολουθούν 10 τρόποι για να επιβιώσετε και να φτάσετε στον προορισμό σας χαλαροί και έτοιμοι να ξεκινήσετε τις διακοπές σας.

1. Επιλέξτε άνετα ρούχα

Φορέστε χαλαρά και ζεστά στρώματα, αποφεύγοντας στενά παπούτσια και κοσμήματα. Αν κρυώνετε, τα πολλά στρώματα και ένα ζευγάρι άνετες παντόφλες είναι σωτήρια.

2. Κλείστε την καλύτερη θέση

Για χώρο στα πόδια, προτιμήστε σειρές εξόδου. Θέλετε ησυχία; Μείνετε μακριά από το μπροστινό μέρος όπου κάθονται τα μωρά. Θέλετε εύκολη πρόσβαση στις τουαλέτες; Επιλέξτε διάδρομο. Κλείστε θέση μόλις ανοίξει το online check-in για να έχετε επιλογή.

3. Προετοιμαστείτε για ύπνο

Μαξιλάρι ταξιδιού, ελαφριά κουβέρτα, μάσκα ύπνου και ωτοασπίδες κάνουν τη διαφορά. Μην ξεχάσετε μικρά είδη προσωπικής υγιεινής για να φτάσετε φρέσκοι.

4. Μην υπερφορτώνετε τη χειραποσκευή

Κρατήστε μόνο τα απαραίτητα σε μια τσάντα χειρός και ένα μικρό backpack. Έτσι αποφεύγετε το στρες και έχετε εύκολη πρόσβαση σε νερό, σνακ και προσωπικά αντικείμενα.

5. Πάρτε τα δικά σας σνακ

Οι ώρες και οι επιλογές φαγητού σε διεθνείς πτήσεις δεν είναι πάντα βολικές. Μπάρες δημητριακών, ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα κρατούν την ενέργειά σας σταθερή.

6. Κινηθείτε μέσα στο αεροπλάνο

Άνυψες και διατάσεις κάθε δύο ώρες βοηθούν την κυκλοφορία και μειώνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης. Μια σύντομη βόλτα στους διαδρόμους κάνει μεγάλη διαφορά.

7. Διατηρήστε την ενυδάτωση

Πιείτε νερό τακτικά και περιορίστε αλκοόλ, καφέ και τσάι. Φέρτε μικρή ενυδατική κρέμα και σταγόνες για τα μάτια για να προστατέψετε το δέρμα σας.

8. Χαλαρώστε

Αφήστε πίσω τις έγνοιες σας. Διαβάστε, δείτε ταινίες ή εξερευνήστε τον προορισμό σας μέσω του οδηγού ταξιδιού. Οι ώρες στο αεροπλάνο μπορούν να γίνουν μια ήρεμη απόδραση.

9. Γνωρίστε νέους ανθρώπους

Μια πτήση μεγάλης διάρκειας μπορεί να είναι ευκαιρία για συζήτηση με ενδιαφέροντες συνεπιβάτες. Ίσως αποκτήσετε έναν νέο ταξιδιωτικό σύντροφο για τις περιπέτειες που ακολουθούν.

10. Επιλέξτε αξιόπιστη αεροπορική εταιρεία

Μεγαλύτερος χώρος για τα πόδια, καλό φαγητό και άνετα καθίσματα κάνουν τη διαφορά. Η έρευνα και οι κριτικές άλλων επιβατών βοηθούν να βρείτε την καλύτερη επιλογή.

Με λίγη προετοιμασία και με αυτά τα μικρά κόλπα, ακόμα και οι πιο μακρινές πτήσεις μπορούν να γίνουν ανεκτές – ίσως και απολαυστικές!