Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μια σφοδρή πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε ένα πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλα άτομα παρέμειναν παγιδευμένα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Τρία άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας και μια γυναίκα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση αναίσθησης με σοβαρά εγκαύματα.

Ένας από τους νεκρούς ήταν πυροσβέστης που έφτασε στον τόπο του συμβάντος για να σβήσει τη φωτιά.

Τουλάχιστον 13 άτομα εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα στα φλεγόμενα πολυώροφα κτίρια, μεταξύ των οποίων οκτώ ηλικιωμένοι κάτοικοι και δύο μωρά. Περίπου 14 γάτες είναι επίσης παγιδευμένες στη φωτιά.

Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος έδειξε τουλάχιστον πέντε κτίρια κοντά το ένα στο άλλο να καίγονται, με φλόγες να βγαίνουν από πολλά παράθυρα διαμερισμάτων.

Πηγή: Daily Mail