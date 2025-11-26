Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, καθώς φλόγες κατέστρεψαν σκαλωσιές από μπαμπού σε ένα συγκρότημα κατοικιών, αφήνοντας δύο άτομα αναίσθητα με σοβαρά εγκαύματα και παγιδεύοντας αρκετούς κατοίκους.

Βίντεο αποκαλύπτει το μέγεθος της φωτιάς.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. – local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025

Η αστυνομία δήλωσε ότι έχει λάβει πολλαπλές αναφορές για άτομα παγιδευμένα σε ένα κτίριο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, με έναν άνδρα και μια γυναίκα να φέρονται να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους και να έχουν υποστεί εγκαύματα.

Πλάνα από το σημείο έδειχναν σκαλωσιές από μπαμπού έξω από διάφορα τμήματα του κτιρίου να τυλίγονται στις φλόγες, με φλεγόμενα τμήματα πράσινου πλέγματος σκαλωσιάς να πέφτουν.

Πηγή: scmp.com