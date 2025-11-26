Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, η οποία άφησε άλλους παγιδευμένους μέσα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης ανέφερε τέσσερις θανάτους και τρεις τραυματίες.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε αναφέρει οκτώ θύματα. Ο λόγος για την απόκλιση δεν ήταν άμεσα σαφής.

Τα μέσα ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ ανέφεραν ότι ένας από τους νεκρούς ήταν πυροσβέστης, αλλά αυτό δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί άμεσα.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε σκαλωσιές από μπαμπού που είχαν στηθεί γύρω από το εξωτερικό του συγκροτήματος στην περιοχή Τάι Πο της πόλης.

Πηγή: Daily Mail