Οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου επιστρέφουν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης από το Ίδρυμα Γεώργιος Ζογγολόπουλος. Το εμβληματικό γλυπτό, που είχε μεταφερθεί προσωρινά στην Αθήνα λόγω φθορών, επανέρχεται πλήρως ανανεωμένο στο φυσικό του περιβάλλον.

Οι δεκαοκτώ «Ομπρέλες» έχουν ήδη φτάσει στην πόλη με φορτηγά και από την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσει η επανατοποθέτησή τους. Σύντομα θα σταθούν ξανά δίπλα στις υπόλοιπες, δημιουργώντας το γνώριμο, εντυπωσιακό σύνολο που αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

Η ανάγκη για επισκευές κρίθηκε αναγκαία τόσο από τον δήμο Θεσσαλονίκης όσο και από το Ίδρυμα Ζογγολόπουλου, καθώς πρόκειται για ένα έργο–σύμβολο της πόλης. «Οι εργασίες επισκευής πήγαν πολύ καλά και το γλυπτικό κομμάτι θα επανέλθει στην αρχική του μορφή», δήλωσε στο ΑΠΕ–ΜΠΕ ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Νίκος Θεοδωρίδης.

Μετά την τοποθέτησή τους, θα ακολουθήσει πλύσιμο και καθαρισμός από τις υπηρεσίες του δήμου, ώστε οι «Ομπρέλες» να λάμψουν και πάλι. Στις 3 Δεκεμβρίου, την ημέρα που θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους, το γλυπτό θα φωτιστεί, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στο εορταστικό σκηνικό της Θεσσαλονίκης.

«Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από το προβλεπόμενο και οι “Ομπρέλες” επιστρέφουν και πάλι πίσω στην πόλη τους», ανέφερε στο ΑΠΕ–ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρόδρομος Νικηφορίδης. Όπως σημείωσε, το διάσημο γλυπτό αποδίδεται «φρέσκο και ανανεωμένο» στους κατοίκους και στους τουρίστες που θα επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.