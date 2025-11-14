Η είδηση της κατάρρευσης του Όσκαρ την Τρίτη (11/11) στην προπόνηση της Σάο Πάουλο αναστάτωσε τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο Βραζιλιάνος μέσος μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί θέλησαν να μάθουν τι ακριβώς προκάλεσε το επεισόδιο.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι αντιμετωπίζει καρδιακό ζήτημα, κάτι που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το αν θα μπορέσει να συνεχίσει την καριέρα του.

Την Παρασκευή (15/11), το «Athletic» πρόσθεσε νέες πληροφορίες για την υγεία του, δίνοντας καλύτερη εικόνα της κατάστασης.

«Ο πρώην μέσος της Τσέλσι, Όσκαρ, διαγνώστηκε με πρόβλημα λιποθυμίας και παραμένει στο νοσοκομείο ενώ υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις.

Ο 34χρονος, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για τη βραζιλιάνικη ομάδα Σάο Πάολο, εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη και τώρα έχει διαγνωστεί με αγγειοπνευμονογαστρική συγκοπή.

Η αγγειοπνευμονογαστρική συγκοπή ορίζεται από το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας ως ένας κοινός τύπος λιποθυμίας που προκαλείται από απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού»