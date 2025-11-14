Από κομβικό πρόσωπο της σεζόν 2023-24, κινδυνεύει πλέον να «γλιστρήσει» μέχρι και στην πέμπτη επιλογή της μεσαίας γραμμής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ρόλο του στη συνέχεια της χρονιάς αλλά και για το μέλλον του στην Τούμπα.

Ο Καμαρά παραμένει εκτός δράσης λόγω του προβλήματος τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί και στον ΠΑΟΚ περιμένουν την επιστροφή του σε πλήρεις ρυθμούς με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η τεχνική ηγεσία θέλει να τον ξαναδεί στα επίπεδα έντασης και αποφασιστικότητας της περσινής περιόδου, εκεί όπου υπήρξε καθοριστικός σε πολλά παιχνίδια. Παρ’ όλα αυτά, το τοπίο στη μεσαία γραμμή έχει αλλάξει δραματικά.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ κάνει την καλύτερη περίοδό του με τα ασπρόμαυρα, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έχει αποκτήσει σταθερότητα και επιρροή στο παιχνίδι, ενώ και ο Αλεσάντρο Μπιάνκο παρουσιάζει διαρκή άνοδο, έχοντας εξελιχθεί σε έναν χαφ με ισορροπία και ένταση.

Σε αυτό το ήδη «γεμάτο» rotation ετοιμάζεται να προστεθεί μέσα στον Δεκέμβριο και ο Κυριάκος Ζαφείρης, ο οποίος θα ενσωματωθεί με το τέλος των υποχρεώσεών του με τη Σλάβια Πράγας, στις 13/12 κόντρα στη Γιάμπλονετς.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Καμαρά όχι μόνο δυσκολεύεται να βρει θέση στο αρχικό σχήμα, αλλά πλέον μοιάζει πιθανό να βρεθεί μέχρι και στο νούμερο πέντε των επιλογών του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη μεσαία γραμμή. Η έως τώρα συμμετοχή του στη φετινή σεζόν αποτυπώνεται σχεδόν αποκλειστικά στο εντυπωσιακό –και καθοριστικό– γκολ που σημείωσε απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, χωρίς άλλη σταθερή επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας.

Αυτή η υποβάθμιση στον αγωνιστικό ρόλο έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μεταγραφής του παίκτη στη χειμερινή περίοδο, κάτι που το καλοκαίρι είχε εξεταστεί επιφανειακά αλλά δεν προχώρησε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήδη υπάρχει αναζήτηση ή έστω διερεύνηση πιθανών προτάσεων σε δύο αγορές που εμφανίζουν ενδιαφέρον για τέτοιου τύπου ποδοσφαιριστές:

• Σαουδική Αραβία: Το καλοκαίρι υπήρξε συγκεκριμένη κρούση από σύλλογο της χώρας, χωρίς όμως να φτάσει σε βαθμό διαπραγμάτευσης. Το όνομα του Καμαρά φαίνεται πως εξακολουθεί να «κυκλοφορεί» εκεί και η αγορά παραμένει ανοιχτή σε παίκτες που έχουν εμπειρία από υψηλό επίπεδο και δυνατό πακέτο φυσικών χαρακτηριστικών.

• Τουρκία: Αποτελεί τη δεύτερη ρεαλιστική επιλογή. Η τουρκική λίγκα αναζητά σταθερά χαφ με ένταση και εμπειρία, ενώ οικονομικά μπορεί να υποστηρίξει μεταγραφές αυτού του προφίλ.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το οικονομικό πλαίσιο είναι ελκυστικό, ο ΠΑΟΚ δεν θα έλεγε όχι σε μια προοπτική πώλησης – και το ίδιο ισχύει και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, που βλέπει πως ο χρόνος συμμετοχής του μπορεί να περιοριστεί σημαντικά.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη παράγοντας που αξίζει προσοχής: η περίπτωση Μπιάνκο. Η ενδεχόμενη αποχώρηση του Καμαρά συνδέεται, λογικά, με το σενάριο εξαγοράς των δικαιωμάτων του Ιταλού χαφ από τη Φιορεντίνα. Η ρήτρα του ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα χρειαστεί να υπάρξουν ξεκάθαρες προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί. Προς το παρόν, πάντως, από την Τούμπα δεν προκύπτει ότι έχουν ξεκινήσει επίσημες επαφές με τους «βιόλα».

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο επόμενος ενάμισης μήνας θα κρίνει πολλά για τον Μαντί Καμαρά: αν θα επιστρέψει δυναμικά στο αγωνιστικό πλάνο του Λουτσέσκου ή αν το όνομά του θα βρεθεί ξανά στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.