Ο Παναθηναϊκός και ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ θα βρεθούν την Κυριακή στο γήπεδο της Λεωφόρου αντιμέτωποι στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κερδίσει γνωρίζοντας πως αν δεν το κάνει οι πιθανότητές του να διεκδικήσει έστω το πρωτάθλημα θα γίνουν από νωρίς μαθηματικές: είναι ένας εύσχημος τρόπος για να μη λέμε ανύπαρκτες. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη γνωρίζοντας πως αν μετά την ΑΕΚ στην «Οpap Αρένα» και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα κερδίσει και τον Παναθηναϊκό και μάλιστα στο γήπεδό του, τότε γίνεται αυτομάτως πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ισοπαλία δεν μοιάζει να βολεύει ιδιαίτερα κανέναν από τους δύο – αν και ο ΠΑΟΚ χάρη σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα κρατήσει τουλάχιστον το αήττητό του. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε άσχημα τη φετινή χρονιά, αλλά είναι εξαιρετικά βελτιωμένη. Η ομάδα του Παναθηναϊκού, μολονότι έχει αλλάξει ήδη τρεις προπονητές, δυσκολεύεται να βρει φόρμα και πρωταγωνιστές. Η απάντηση στο γιατί συμβαίνουν αυτά βρίσκεται το περασμένο καλοκαίρι.

Απόφαση

Το περασμένο καλοκαίρι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να αποφασίζει την παραμονή του προπονητή Ρουί Βιτόρια. Ο πορτογάλος προπονητής, που έχει κερδίσει το πρωτάθλημα στη χώρα του με την Μπενφίκα, ήρθε στην Ελλάδα με ένα καλό βιογραφικό ένα χρόνο πριν. Στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς είχε αντιφατικά αποτελέσματα. Από τη μία κατάφερε να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη θέση εξασφαλίζοντας ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ κι αν το σκεφτεί κανείς αυτό ήταν μάλλον επιτυχία καθώς ο Παναθηναϊκός και πέρσι έκανε ένα πρωτάθλημα μέτριο, μένοντας πολύ μακριά από την πρώτη θέση: στη δεύτερη έφτασε μία αγωνιστική πριν από το τέλος της σεζόν.

Προβληματισμός

Αυτή η μη διεκδίκηση του πρωταθλήματος δημιουργούσε στη διοίκηση του ΠΑΟ προβληματισμούς για το αν ο κόουτς πρέπει να παραμείνει. Συνέβη κάτι απλό: αποφασίστηκε η παραμονή του προπονητή αλλά αυτομάτως του ζητήθηκε να ξεπεράσει μία νέα δοκιμασία, να φτάσει δηλαδή με τον Παναθηναϊκό στη league phase του Tσάμπιονς Λιγκ ή έστω σε αυτή του Europa League. Θυμίζω ότι το περασμένο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με τους ελέγχους της UEFA. Είχε τιμωρηθεί για παραβάσεις του Financial Fair Play και είχε υποχρεωθεί να προχωρήσει σε πωλήσεις ποδοσφαιριστών, οι οποίες θα ήταν περισσότερες αν δεν κατάφερνε να βρει μια θέση έστω στη league phase του Europa League. Ο Βιτόρια τα κατάφερε. Αν και ο ΠΑΟ ξεκίνησε με έναν οδυνηρό αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς της Γλασκώβης στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ οι προκρίσεις απέναντι στην ουκρανική Σαχτάρ και στην τουρκική Σαμσουνσπόρ του έδωσαν το εισιτήριο που έψαχνε. Μόνο που ο Βιτόρια για να το καταφέρει αυτό δημιούργησε μία ομάδα ειδικά για τα καλοκαιρινά προκριματικά.

Ελάχιστα

Στο τέλος των καλοκαιρινών προκριματικών, και παρά την είσοδό του στο Europa Legaue, ο ΠΑΟ και για να διορθώσει τους ισολογισμούς του πούλησε μετά τον Βαγιαννίδη, τον Ιωαννίδη και τον Μαξίμοβιτς. Ο Βιτόρια πιστεύοντας ότι έχει ξεπεράσει τη δοκιμασία της παραμονής του επέλεξε να τους αντικαταστήσει βάζοντας τρία στοιχήματα. Στη θέση του έλληνα δεξιού μπακ έφερε τον Ιταλό Καλάμπρια που είχε μια δύσκολη χρονιά στη Μίλαν και στην Μπολόνια. Στη θέση του Σέρβου τον Ρενάτο Σάντσες που γνώριζε από την Μπενφίκα και του οποίου το γεμάτο τραυματισμούς πρόσφατο παρελθόν δεν τον φόβιζε. Τέλος στη θέση του Ιωαννίδη ήρθε ο Ντέσερς που είχε αγωνιστεί το καλοκαίρι στη Ρέιντζερς ελάχιστα εξαιτίας ενός τραυματισμού. Κάπως έτσι προέκυψε με την έναρξη του πρωταθλήματος ένας Παναθηναϊκός αρκετά διαφορετικός από αυτόν που βλέπαμε το καλοκαίρι. Ο Βιτόρια νόμιζε ότι θα έχει χρόνο για να εντάξει τους νεοφερμένους, επειδή πήρε τις καλοκαιρινές προκρίσεις. Για να τις πάρει όμως έκανε μια προετοιμασία χαλαρή, ώστε η ομάδα του να τρέχει το καλοκαίρι κι ο συνδυασμός καλοκαιρινής χαλαρής προετοιμασίας και ερχομού πολλών νέων παικτών που είχαν – αν μη τι άλλο – προβλήματα προσαρμογής έφερε τα πρώτα άσχημα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟ στα ματς με τον Λεβαδειακό και την Κηφισιά έμοιαζε και ήταν ομάδα χωρίς ενέργεια και ασύνδετη. Ο Βιτόρια απολύθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Κάθε απόλυση προπονητή σημαίνει ότι μια ομάδα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Συχνά κάθε νέα αρχή πληρώνεται ακριβά. Ο ΠΑΟ έκανε μια με τον Χρήστο Κόντη και μια δεύτερη με τον Μπενίτεθ. Και σήμερα βρίσκεται στην 7η θέση με 11 βαθμούς απόσταση από την κορυφή. Κι ένα ματς λιγότερο, αλλά ποιος αυτό το θυμάται.

Προκριματικά

Η πορεία του ΠΑΟΚ είναι αντίστροφη. Κι αυτός είχε καλοκαιρινά προκριματικά. Τον Ραζβάν Λουτσέσκου τον βοήθησαν δυο πράγματα. Το πρώτο ότι είχε να περάσει δυο γύρους και όχι τρεις όπως ο ΠΑΟ. Δεν είχε επίσης πίεση να μπει στη league phase του Europa League: και αν κατέληγε στο Conference League μια χαρά θα ήταν αφού σε αυτό έχει φτάσει δυο φορές μέχρι τα προημιτελικά του. Το δεύτερο και σπουδαιότερο είναι ότι για τον προπονητή και τη διοίκησή του ο στόχος ήταν εξ αρχής το πρωτάθλημα. Για τη διεκδίκησή του το πρώτο που χρειάζεται μια ομάδα είναι να κάνει νωρίς τις μεταγραφές της καθώς και μια κανονική καλοκαιρινή προετοιμασία. Κι ο Λουτσέσκου αυτό ακριβώς έκανε.

Τρέξιμο

Ο Λουτσέσκου αντιμετώπισε τα καλοκαιρινά ματς με τη Βοσφμπέργκερ και τη Ριέκα περίπου σαν φιλικά ματς στην πορεία της προετοιμασίας του. Ανέτοιμος, και με παίκτες που ακόμα ψάχνονταν, ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε πολύ με τη Βολφσμπέργκερ την οποία απέκλεισε με ένα γκολ του Καμαρά στην παράταση. Στη συνέχεια έχασε στη Ριέκα εναντίον της οποίας ξέσπασε στην Τούμπα. Αλλά μπήκε στο πρωτάθλημα βαρύς όπως οι ομάδες που κάνουν κανονική προετοιμασία με σκοπό να λυθούν και να «τρέξουν» μέσα στη σεζόν και όχι να πάρουν αποτελέσματα απλά στην αρχή της. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε ένα αρχικό διάστημα δυσκολίας και γιατί οι νεοφερμένοι του (ο Γιακουμάκης, ο Τέιλορ, ο Μπιάνκο, ο Κένι, ο Ιβάνουσεκ) ήθελαν τον χρόνο τους. Αλλά στην πορεία, όπως συμβαίνει με τις ομάδες που έχουν δουλέψει το καλοκαίρι, «λύθηκε». Αύριο στη Λεωφόρο είναι βέβαιο ότι θα τρέχει. Για τον Παναθηναϊκό δεν παίρνω όρκο.