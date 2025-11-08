Μετά την εντυπωσιακή τεσσάρα του ΠΑΟΚ επί των Γιουνγκ Μπόις, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Δεν πανηγύρισε, δεν μίλησε για στόχους, δεν έδειξε σημάδια εφησυχασμού. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Ο Ρουμάνος τεχνικός γνωρίζει πως τέτοια αποτελέσματα μπορούν εύκολα να παρασύρουν μια ομάδα, ειδικά όταν όλα μοιάζουν να λειτουργούν στην εντέλεια. Όμως ο ίδιος θέλει να προστατεύσει τα αποδυτήρια από την αίσθηση ότι «κάτι πέτυχαν» – γιατί, στην πραγματικότητα, τίποτα δεν έχει ακόμα κατακτηθεί. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια διαδικασία οικοδόμησης, όχι ολοκλήρωσης. Κανείς δεν κερδίζει τίτλους ή χάνει στόχους στις αρχές Νοεμβρίου, και αυτή είναι μια ποδοσφαιρική αλήθεια που ο Λουτσέσκου φροντίζει να υπενθυμίζει πρώτα στους παίκτες του.

Παρά το εντυπωσιακό σερί των επτά συνεχόμενων νικών, την κορυφή στο πρωτάθλημα και την εξαιρετική ευρωπαϊκή προοπτική, ο Λουτσέσκου επιμένει στην πειθαρχία και τη σταθερότητα. Δεν βιάζεται να πανηγυρίσει, ούτε να δημιουργήσει προσδοκίες. Η φιλοσοφία του είναι σταθερή: πρώτα η συνέπεια, μετά οι διακηρύξεις.

Ο δεύτερος λόγος της προσγειωμένης στάσης του έχει να κάνει με τη διαχείριση του ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει να παίρνει ουσιαστική συνεισφορά από παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή να διευρύνει το rotation του χωρίς να χάνει απόδοση ή ένταση. Μέχρι πριν από έναν μήνα, ο ίδιος είχε εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορούσε να βασιστεί σε όλους. Τώρα βλέπει απτά σημάδια εξέλιξης, αλλά δεν θέλει να παρασυρθεί σε βιαστικά συμπεράσματα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξακολουθεί να προσεγγίζει τη σεζόν βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι, κρατώντας ισορροπίες και αποφεύγοντας τις υπερβολές. Δεν τάζει τίτλους, δεν πουλάει υποσχέσεις, δεν χαϊδεύει αυτιά. Βλέπει όμως με αισιοδοξία την αγωνιστική βελτίωση, τόσο συνολικά όσο και σε κομβικούς παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, που εξελίσσεται ραγδαία και αποτελεί δείγμα του δρόμου που βαδίζει ο ΠΑΟΚ.

Στην Τούμπα, άλλωστε, ξέρουν ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Και ο Λουτσέσκου, περισσότερο από ποτέ, μοιάζει αποφασισμένος να μην αφήσει κανέναν να κοιτάξει πιο μακριά απ’ το επόμενο παιχνίδι.