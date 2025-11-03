Η Παρτίζαν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 9η αγωνιστική της EuroLeague (7/11, 21:15), καθώς δύο βασικοί παίκτες της είναι αμφίβολοι. Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον αισθάνθηκε πόνους στην πλάτη κατά τη διάρκεια του αγώνα της ABA League με την Dubai BC και η συμμετοχή του στο ματς με τον Ολυμπιακό θα αποφασιστεί μετά την επιστροφή της ομάδας στο Βελιγράδι.

Παράλληλα, ο Τζαμπάρι Πάρκερ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα και η παρουσία του θα εξαρτηθεί από τις δύο επόμενες προπονήσεις της ομάδας. Εκτός μάχης παραμένει ο Κάρλικ Τζόουνς, ενώ οι Μάριο Νάκιτς και Σέικ Μίλτον δεν έχουν αγωνιστεί καθόλου μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.

Η κατάσταση δημιουργεί ανησυχία στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη σύνθεση της Παρτίζαν, καθώς η απουσία ή η περιορισμένη συμμετοχή των βασικών παικτών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση της ομάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, σε ένα κρίσιμο ματς της EuroLeague.