Η Παρτίζαν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 9η αγωνιστική της EuroLeague (7/11, 21:15), καθώς δύο βασικοί παίκτες της είναι αμφίβολοι. Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον αισθάνθηκε πόνους στην πλάτη κατά τη διάρκεια του αγώνα της ABA League με την Dubai BC και η συμμετοχή του στο ματς με τον Ολυμπιακό θα αποφασιστεί μετά την επιστροφή της ομάδας στο Βελιγράδι.

Παράλληλα, ο Τζαμπάρι Πάρκερ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα και η παρουσία του θα εξαρτηθεί από τις δύο επόμενες προπονήσεις της ομάδας. Εκτός μάχης παραμένει ο Κάρλικ Τζόουνς, ενώ οι Μάριο Νάκιτς και Σέικ Μίλτον δεν έχουν αγωνιστεί καθόλου μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.

Η κατάσταση δημιουργεί ανησυχία στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς  για τη σύνθεση της Παρτίζαν, καθώς η απουσία ή η περιορισμένη συμμετοχή των βασικών παικτών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση της ομάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, σε ένα κρίσιμο ματς της EuroLeague.

Δείτε τα αθλητικά vidcast των ΝΕΩΝ για τις μεγάλες ομάδες (youtube λίστα)
Τελευταία Νέα