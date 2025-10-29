Ο Νικ Καλάθης είναι πλέον και επίσημα παίκτης της Παρτιζάν, επισφραγίζοντας μια μεταγραφή που φέρνει μαζί της και μια μεγάλη επανένωση. Ο έμπειρος Ελληνοαμερικανός γκαρντ θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον άνθρωπο που τον καθοδήγησε στα πρώτα του βήματα στην Ευρωλίγκα, όταν οι δυο τους συνυπήρξαν στον Παναθηναϊκό και κατέκτησαν μαζί την κορυφή της Ευρώπης το 2011.

Η επιλογή της Παρτιζάν μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Ομπράντοβιτς έψαχνε έναν πλέι μέικερ που να γνωρίζει τη φιλοσοφία του, να μπορεί να ελέγχει τον ρυθμό και να δίνει σταθερότητα στην περιφέρεια. Ο Καλάθης, με την εμπειρία του, την οξυδέρκεια και την ικανότητά του να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, θεωρείται ιδανικός για αυτόν τον ρόλο, ειδικά σε μια περίοδο που η ομάδα ταλαιπωρείται από τραυματισμούς στα γκαρντ.

Πλέον, ο 36χρονος διεθνής θα φορά τα ασπρόμαυρα του σερβικού συλλόγου και θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στα χέρια του Ομπράντοβιτς, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να αξιοποιήσει τις αρετές του. Για τον Καλάθη, η επιστροφή στο πλευρό του Σέρβου τεχνικού μοιάζει με ευκαιρία αναγέννησης – και για την Παρτιζάν, μια προσθήκη που μπορεί να κάνει τη διαφορά στη φετινή της πορεία στην EuroLeague.