Η «μάχη» μαθητή και δασκάλου στη Σόφια είχε ξεκάθαρο νικητή, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη να επιβάλλεται της Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 97-84, παραμένοντας στην κορυφή της Euroleague.

Αν και ο Βάσα Μίτσιτς δεν βρέθηκε στην καλύτερη του βραδιά, η ομάδα του Ιτούδη έδειξε ξανά την τρομερή της ομοιογένεια. Επτά παίκτες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων, με τους Μάλκολμ (17), Οτούρου (14), Μπλέικνι (13), Τζόουνς (12), Μίτσιτς (10) και Μπράιαντ (11) να μοιράζονται τα «σκήπτρα» της επίθεσης.

Για τους Σέρβους, που έπαιξαν χωρίς τον τραυματία Κάρλικ Τζόουνς, ξεχώρισαν οι Μπράουν (19 πόντοι), Τζόουνς (14 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και Ουάσινγκτον (15 πόντοι), όμως έμειναν χωρίς στήριξη από τον πάγκο.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε απόλυτη ισορροπία, με την Παρτίζαν να ελέγχει τον ρυθμό και να περιορίζει τον Μίτσιτς, αλλά τη Χάποελ να μένει κοντά στο σκορ χάρη στον «καυτό» Μάλκολμ. Στην τρίτη περίοδο, ο Μπράιαντ ανέλαβε δράση και οδήγησε τους Ισραηλινούς στο 70-63.

Στην τελευταία περίοδο, η Χάποελ «πάτησε το γκάζι» με σερί 7-0, χτίζοντας διψήφια διαφορά. Δύο συνεχόμενα τρίποντα του Κρις Τζόουνς εκτόξευσαν το σκορ στο 83-69 και ουσιαστικά «σφράγισαν» τη νίκη. Η Παρτιζάν δεν μπόρεσε να αντιδράσει, με τη Χάποελ να διατηρεί τον έλεγχο μέχρι το τέλος και να φτάνει με στιλ στην 6η της φετινή νίκη.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δείχνει ασταμάτητη, με συνέπεια, πειθαρχία και επιθετική πολυφωνία που τη φέρνει δικαιωματικά στην κορυφή της Euroleague.

Τα Δεκάλεπτα: 25-19, 43-42, 70-63, 97-84