Ο Μίσιτς «πήρε πάνω του» το ντέρμπι

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 85-77 σε ένα συναρπαστικό ματς που τα είχε όλα — ρυθμό, ένταση και τρομερές ανατροπές — στη «φωτιά» της Σόφιας, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Ισραηλινοί ήταν πιο ψύχραιμοι στα κρίσιμα σημεία και χάρη στον Βάσα Μίτσιτς, που «καθάρισε» τον αγώνα στο τελευταίο λεπτό, έφτασαν στο 5-1 και πάτησαν κορυφή στη διοργάνωση. Αντίθετα, η Μονακό υποχώρησε στο 3-3.

Οι πρωταγωνιστές

Ο Μίσιτς ήταν ξανά ο ηγέτης της Χάποελ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με καθοριστικούς πόντους στα τελευταία λεπτά. Δίπλα του, ο Μότλεϊ κυριάρχησε στις δύο ρακέτες (17 πόντοι), ενώ Οτούρου, Μάλκολμ και Μπλέικνι πρόσθεσαν σημαντικές λύσεις με 11, 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Χάποελ μπήκε δυνατά, με άμυνα που «έπνιξε» τη Μονακό και οδήγησε σε προβάδισμα 13 πόντων (36-23) στο 15’. Οι παίκτες του Ιτούδη έβρισκαν λύσεις με τους Μίτσιτς, Μπλέικνι και Οτούρου, ενώ οι Μονεγάσκοι είχαν μόλις μερικές καλές στιγμές από Τζέιμς και Ντιαλό (44-34 ημίχρονο).

Στην επανάληψη, η ομάδα του Σπανούλη «γύρισε τον διακόπτη». Με τον Μάικ Τζέιμς σε ρόλο ηγέτη και πολύ καλύτερη κυκλοφορία, η Μονακό έτρεξε επιμέρους 25-15, πέρασε μπροστά (59-68) και φάνηκε να ελέγχει το ρυθμό. Οι Τάις και Οκόμπο ανέβασαν στροφές, βάζοντας φωτιά στο ματς.

Ωστόσο, η τέταρτη περίοδος ανήκε ολοκληρωτικά στη Χάποελ. Η άμυνά της πίεσε σε ασφυκτικό επίπεδο, κρατώντας τη Μονακό στους 14 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ στην επίθεση ο Μίτσιτς πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Με συνεχόμενες καθοριστικές φάσεις, «σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του Ιτούδη, που ανέβηκε στην κορυφή της EuroLeague.

Τα Δεκάλεπτα: 27-18, 34-44, 62-63, 85-77

Με την «υπογραφή» του Ντε Κολό

Η Βιλερμπάν υπέγραψε μία μεγάλη ανατροπή στη Λιόν, επικρατώντας της Dubai BC με 85-79, σε ένα ματς όπου ο 38χρονος Νάντο Ντε Κολό θύμισε… τα παλιά, οδηγώντας τους Γάλλους στη δεύτερη νίκη τους στη φετινή EuroLeague.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στο τελευταίο δεκάλεπτο, «γυρίζοντας» το παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο, και ανέβηκαν στο 2-4, την ώρα που η νεοφώτιστη ομάδα του Ντουμπάι υποχώρησε στο 3-3.

Ο Ντε Κολό έκανε μαγική εμφάνιση, τελειώνοντας το ματς με 24 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Γουότσον πρόσθεσε άλλους 21. Από πλευράς φιλοξενούμενων, οι Μπέικον (22π.) και Καμπενγκέλε (20π.) ξεχώρισαν επιθετικά, με τον Πετρούσεφ να σημειώνει νταμπλ-νταμπλ (13π., 10ρ.).

Η Dubai BC ξεκίνησε πιο δυνατά, έχοντας τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου μέρους, όμως η Βιλερμπάν ισοφάρισε πριν την ανάπαυλα. Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν γκάζι στην τρίτη περίοδο, τρέχοντας επιμέρους 24-14 και μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 68-59.

Εκεί όμως ήρθε η ανατροπή των Γάλλων. Με τον Ντε Κολό να καθοδηγεί με εμπειρία και καθαρό μυαλό, η Βιλερμπάν έκανε επιμέρους 26-11, έπαιξε σπουδαία άμυνα και ολοκλήρωσε την ανατροπή, παίρνοντας μια νίκη ψυχολογίας ενόψει συνέχειας.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 44-44, 59-68, 85-79