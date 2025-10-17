Η Βίρτους Μπολόνια βρέθηκε για περισσότερο από 35 λεπτά πίσω στο σκορ, όμως στο φινάλε πάτησε το… γκάζι και γύρισε το ματς, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 90-83. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και συνεχίζει με ανεβασμένη ψυχολογία ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό (24/10, 21:00). Από την άλλη, η Βιλερμπάν θα υποδεχθεί τη Ντουμπάι BC (23/10, 20:30).

Οι Γάλλοι πάλεψαν μέχρι το τέλος και προσπάθησαν να αντιδράσουν στα μέσα του τέταρτου δεκαλέπτου (71-74 στο 34’), όμως η Βίρτους διατήρησε τον έλεγχο και «καθάρισε» το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο απίθανος Κάρσεν Έντουαρντς, που πρόσφερε ένα πραγματικό επιθετικό ρεσιτάλ, ολοκληρώνοντας το ματς με 36 πόντους! Εξαιρετικός και ο Αλεσάντρο Παϊόλα με 14 πόντους, ενώ θετική παρουσία είχε και ο Άλεν Σμάιλαγκιτς, ο οποίος σημείωσε 13 πόντους στην καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα της Βίρτους.

Από πλευράς Βιλερμπάν, ξεχώρισε ο Γουότσον, που μέτρησε 24 πόντους, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Tα δεκάλεπτα: 24-21, 42-40, 64-61, 83-90