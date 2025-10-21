Η EuroLeague αποφάσισε ότι οι ομάδες Χάποελ Τελ Αβίβ και Μακάμπι Τελ Αβίβ θα επιστρέψουν στα γήπεδά τους από την 1η Δεκεμβρίου.

Παράλληλα τόνισε ότι θα παραμένει σε εγρήγορση παρακολουθώντας τις εξελίξεις και διατηρώντας στενή συνεργασία με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, τις ομάδες που παίζουν στην περιοχή και όλους τους αρμόδιους οργανισμούς όπως οι ELPA, EHCB και UEBO.

Η προτεραιότητά της EuroLeague είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα είναι ασφαλείς και προστατευμένοι.

Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για ομάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ είναι στις 4 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, όταν η ομάδα από το Ισραηλ υποδεχθεί τη Βιλερμπάν.

Αντίθετα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αγωνιστεί εκτός έδρας κόντρα στη Ζάλγκιρις την ίδια αγωνιστική

Έτσι το πρώτο εντός έδρας ματς για τη Μακάμπι θα είναι για την 15η αγωνιστική απέναντι στη Βιλερμπάν στις 11 Δεκεμβρίου .

הישג ענק! משחקי היורוליג חוזרים לישראל >> https://t.co/rnPcjV8ZvZ pic.twitter.com/fPPJa8Tx5h — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) October 21, 2025