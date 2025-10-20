Η διαδικασία ξεκίνησε με την παραδοχή ότι το αρχικό μνημόνιο, το οποίο είχε συνταχθεί και παραδοθεί από την τριμελή τεχνοκρατική επιτροπή (την οποία ο ίδιος ο ΑΣ είχε ορίσει), δεν έτυχε αποδοχής από το Δ.Σ.

Αυτό το γεγονός αποτελεί το πρώτο σημάδι δυσλειτουργίας, καθώς η απόρριψη της πρότασης των ειδικών οδήγησε σε αυτοσχέδιες λύσεις.

Αντί της αρχικής εισήγησης, ζητήθηκε από δύο μέλη του ΔΣ, τους κ.κ. Πατρίδα και Νικολαΐδη, να καταθέσουν δύο ξεχωριστές προτάσεις προς ψήφιση, οι οποίες αντικατόπτριζαν τις διαφορετικές τάσεις εντός του Συμβουλίου:

Πρόταση Πατρίδα (Η «Σκληρή Γραμμή»): Επανήλθε ο αμφιλεγόμενος και αυστηρός όρος που ζητούσε την παροχή «Proof of Fund» (απόδειξης διαθεσιμότητας κεφαλαίων) από τον Ιβάν Σαββίδη με τελική προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου. Αυτός ο όρος κρίνεται από πολλούς ως «αυθαίρετος και παράλογος», καθώς θέτει ένα εξαιρετικά πιεστικό χρονοδιάγραμμα στην ΠΑΕ. Πρόταση Νικολαΐδη (Η «Λογική Γραμμή»): Προέβλεπε την παροχή εγγυήσεων από την ΠΑΕ, αλλά μόνο μετά την ολοκλήρωση της κοστολόγησης του έργου. Η πρόταση αυτή κρίνεται ως «απολύτως λογική και σύμφωνη» με την τεχνοκρατική προσέγγιση, καθώς η τελική εγγύηση πρέπει να βασίζεται στο ακριβές κόστος του έργου.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον «σκληρό πυρήνα» του ΑΣ –τους κ.κ. Ησαϊάδη, Μπεκιάρη και Πατρίδα– να επιμένει στην άμεση εφαρμογή της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου. Η ψηφοφορία ξεκίνησε, με επτά μέλη (συμπεριλαμβανομένων των Παρασκευόπουλου, Χασεκίδη, Καρούση, Πατρίδα, Νικολαΐδη) να έχουν ήδη καταθέσει την ψήφο τους, όταν ο κ. Νικολαΐδης ένιωσε αδιαθεσία και αποχώρησε.

Παρά το γεγονός ότι ο κ. Νικολαΐδης είχε ήδη ψηφίσει, ο «σκληρός πυρήνας» αποφάσισε, εν μέσω έντονων αντιδράσεων, τη διακοπή της συνεδρίασης. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως τακτική καθυστέρησης, καθώς φάνηκε ότι η έκβαση της ψηφοφορίας δεν ήταν ευνοϊκή για την πλευρά που επέμενε στους αυστηρούς όρους του «Proof of Fund» έως το τέλος του έτους.

Το θεσμικό αδιέξοδο και το μέλλον του έργου

Το συμβούλιο ανακοινώθηκε ότι θα επαναληφθεί «τις επόμενες μέρες»… πιθανότατα την Τετάρτη. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι οι ψήφοι των επτά μελών που ήδη ψήφισαν δεν θα επαναληφθούν, καθώς η διαδικασία έχει καταγραφεί και τεκμηριωθεί με πρακτικά.

Αυτή η εξέλιξη, που χαρακτηρίζεται ως μια ακόμα παλινωδία όχι μόνο εκθέτει το θεσμικό όργανο του ΑΣ ΠΑΟΚ αλλά θέτει και σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη του έργου της Νέας Τούμπας.

Η παράταση της εσωτερικής διαμάχης και η επιμονή σε όρους που δεν βασίζονται σε ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα επιβαρύνουν το κλίμα και δίνουν την εικόνα ενός Συμβουλίου που δυσκολεύεται να λάβει αποφάσεις, τη στιγμή που το project απαιτεί άμεση και αποφασιστική δράση.