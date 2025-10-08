Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε ενόψει του αποψινού (8/10, 21:05) ιστορικού ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, το πρώτο μεταξύ τους σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Έλληνας τεχνικός της Χάποελ στάθηκε στη σημασία της πνευματικής ετοιμότητας, τονίζοντας ότι η ομάδα του έχει δουλέψει σκληρά για να παρουσιαστεί έτοιμη απέναντι σε έναν αντίπαλο με πολύ αθλητικά χαρακτηριστικά.

«Είναι ένα ντέρμπι και η σημασία αυτού του αγώνα αγγίζει πολλούς τομείς. Είμαστε σε καλή θέση, ξεκινήσαμε καλά τη σεζόν, αλλά γνωρίζουμε ότι κάθε παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία για εμάς, ειδικά επειδή είμαστε καινούργιοι στην Euroleague.

Παίζουμε εναντίον μιας πολύ αθλητικής ομάδας και αντιμετωπίζουμε έναν επικίνδυνο αντίπαλο, μια ομάδα με εξαιρετικές ικανότητες, μέγεθος, σουτέρ, απειλές στο pick and roll και ψηλούς παίκτες. Συνολικά, είναι μια ομάδα που μπορεί πραγματικά να σε βλάψει αν δεν είσαι πλήρως συγκεντρωμένος ή καλά προετοιμασμένος.»