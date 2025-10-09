Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα σεξιστικά σχόλια εις βάρος της αντιπροέδρου του ποδοσφαιρικού τμήματος της Παρτίζαν, Μίλκα Φόρτσαν, από τον δημοσιογράφο του TV Arena Sport, Ντέγιαν Άντζους.

Το τηλεοπτικό δίκτυο έπειτα από την έντονη δημόσια κατακραυγή, απέλυσε τον δημοσιογράφο και σε επίσημη ανακοίνωση ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο του δημοσιογράφου.

Η ανακοίνωση:

«Καταδικάζουμε απόλυτα τη χρήση της τηλεόρασης για τέτοιου είδους σχόλια και είμαστε εντελώς αντίθετοι στο σχόλιο αυτό.

Επιθυμούμε να τονίσουμε την σαφή θέση μας: είμαστε μια εταιρεία που αντιμετωπίζει όλα τα αθλήματα, τους συλλόγους, τις ομοσπονδίες και τους αθλητές με ίσο σεβασμό, επαγγελματισμό και αφοσίωση, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δημοτικότητα ή την παράδοσή τους.

Ως εκ τούτου, ζητούμε από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο της Παρτίζαν να δεχτεί τη συγγνώμη και το χέρι της συμφιλίωσης εκ μέρους της συνεργασίας που έχουμε χτίσει εδώ και χρόνια, και να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας στα επόμενα χρόνια».