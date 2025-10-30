Η Εθνική Ελλάδας θα συνεχίσει να έχει στον πάγκο της τον Βασίλη Σπανούλη, με τη στήριξη και παρέμβαση του Βαγγέλη Λιόλιου. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ ταξίδεψε στο Μόντε Κάρλο για να διαπραγματευτεί με τη διοίκηση της Μονακό, εξασφαλίζοντας τη συμφωνία ώστε ο «Kill Bill» να ηγηθεί της ελληνικής ομάδας στο προκριματικό «παράθυρο» του Νοεμβρίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά τις αρχικές δυσκολίες, καθώς η Μονακό επιθυμούσε πλήρη αφοσίωση του Σπανούλη στην ομάδα τους, η συνάντηση απέδωσε καρπούς, με τη διοίκηση του συλλόγου να δείχνει κατανόηση.

Ο Σπανούλης θα καθοδηγήσει την γαλανόλευκη στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Ρουμανία στις 27 Νοεμβρίου, ενώ στο δεύτερο ματς με την Πορτογαλία στις 30 Νοεμβρίου θα είναι πιθανότατα ένας εκ των συνεργατών του στον πάγκο, ώστε να επιστρέψει εγκαίρως στη Μονακό για τις προπονήσεις και την προετοιμασία της ομάδας του στην EuroLeague. Η παραμονή του Σπανούλη ικανοποιεί ιδιαίτερα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που είχε ζητήσει τη συνέχιση της συνεργασίας.

Με την επίσημη ανακοίνωση να είναι θέμα χρόνου, ο Σπανούλης συνεχίζει να γράφει ιστορία στην Εθνική, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket του περασμένου καλοκαιριού, θέτοντας υψηλά τον πήχη για τη νέα πρόκληση στο δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο.