Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και της Μονακό, Βασίλης Σπανούλης, παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι SKWEEK και την Δώρα Παντέλη για τον τρόπο που προπονεί τις ομάδες του και αν το έχει μάθει τακτικές προπονητών που είχε όταν ήταν ο ίδιος παίκτης, την ίδια την προπονητική και το αν θα μπορούσε να παίξει μπάσκετ την σημερινή εποχή.

Η συνέντεξη του Βασίλη Σπανούλη:

Για το τι έχει ως φόντο στο τηλέφωνό του:

«Έχω την οικογένεια μου, τους αγαπώ και θέλω να τους βλέπω και να είμαι μαζί τους όσο περισσότερο γίνεται».

Για το ποιο ήταν το δυσκολότερο σημείο της μετάβασής του από παίκτης σε προπονητής:

«Το να σκοτώσω το ένστικτο του παίκτη, να σκοτώσω τον παίκτη που υπήρχε μέσα μου. Αυτό έκανα όταν αποφάσισα να γίνω προπονητής. Πρέπει να διδάσκω, να έχω υπομονή και να βλέπω τους παίκτες μου να βελτιώνονται σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι η ώρα να τους λέω πως αν ήμουν εγώ θα έβλεπα την πάσα, αν ήμουν εγώ… όχι! Είναι μέρος του παιχνιδιού και είμαι εντάξει με αυτό».

Για το αν υπάρχουν στιγμές που θέλει να μπει μέσα για τα κρίσιμα σουτ:

«Φυσικά, αυτό δεν θα πεθάνει ποτέ».

Για το αν προπονεί με τον τρόπο που θα ήθελε να τον προπονούν:

«Προπονώ με τον τρόπο που θαύμαζα τον τρόπο που προπονούσαν οι προπονητές που είχα και ότι δεν μου άρεσε δεν το κάνω και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μένα γιατί ήμουν ένας αρχηγός και ένας ηγέτης το περισσότερο της ζωής μου και ξέρω τι θέλουν οι παίκτες να ακούνε και τι όχι και τι χρειάζονται και τι όχι».

Για το πως συνδεέται με τους παίκτες της σημερινής γενιάς:

«Προσπαθώ να είμαι ειλικρηνής, προσπαθώ να καταλάβω αυτή την νέα γενιά, να καταλάβω τις διαφορετικές συνήθειες και τον διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μου αρέσει αυτό, γιατί βελτιώνομαι ο ίδιος. Λέμε συνέχεια πως η νέα γενιά είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική αλλά μπορείς να βελτιωθείς αν τους ακούσεις. Το τι κάνουν, πως συμπεριφέρονται. Για μένα είναι σημαντικό να ακούνε όλοι όλους για να βελτιωθούν όλοι».

Για το τι τον βοηθάει εκτός μπάσκετ:

«Μιλάω με τα παιδιά μου. Μου λείπουν, μου λείπει η σύζυγός μου, είμαι οικογενειάρχης. Θέλω να δώσω την ζωή μου στα παιδιά, όλες μου τις γνώσεις. Είμαστε συνέχεια στο τηλέφωνο. Κατά τα άλλα, να βλέπω μπάσκετ, καμιά φορά και ποδόσφαιρο και να το πηγαίνω έξω και να τρώω δείπνο».

Για το αν βλέπει παλιά του highlights:

«Μόνος μου, όχι. Αλλά πρόσφατα έδειξα στα παιδιά μου δύο αγώνες, τον ημιτελικό του 2015 και τον ημιτελικό του 2012 για να τους δώσω να καταλάβουν πως τίποτα δεν είναι εύκολο, ειδικά στο μπάσκετ. Όσο με έβλεπα δεν μου άρεσα, ήθελα να κλείσω την τηλεόραση αλλά έπρεπε να συνεχίσουμε να βλέπουμε τον αγώνα».

Για το πόσο θα έπαιζε σήμερα και πόσους πόντους θα έβαζε:

«Δύο πεντάλεπτα ή εξάλεπτα, θα έβαζα και μερικά τρίποντα».