Η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, απέναντι στην Φινλανδία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι για ακόμα μία φορά συγκλονιστικός, καθώς σημείωσε 30 πόντους με 9/11 σουτ εντός πεδιάς, ενώ μάζεψε και 17 ριμπάουντ.

Μετά το τέλος του ματς στη συνέντευξη τύπου ο Έλληνας σούπερ σταρ έβγαλε το καπέλο στον Βασίλη Σπανούλη και τόνισε πως όσο είναι αυτός στην Εθνική ομάδα θα είναι και εκείνος εκεί, ωστόσο τόνισε πως δεν θέλει να τον πιέσει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ.

Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα».