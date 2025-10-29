Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας «σκόρπισε» την Αλβέρκα με 5-1 και εξασφάλισε με στιλ την παρουσία της στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, σε μια βραδιά που είχε… έντονο ελληνικό άρωμα.

Οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης όχι μόνο αγωνίστηκαν σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά υπέγραψαν μαζί μια φάση που έκλεψε την παράσταση. Στο 81ο λεπτό, ο Βαγιαννίδης «έσπασε» πανέξυπνα την μπάλα στον χώρο, ο Ιωαννίδης έκανε μια τρομερή κίνηση έξω από την περιοχή και εκτόξευσε έναν ασύλληπτο κεραυνό για το 5-0.

Quel but de Ioannidis ! Ce but va lui donner un énorme boost de confiance pour la suite 💚pic.twitter.com/uWz7ZMSlH2 — Nunomel 🦁🇺🇸 (@Nunomel1605) October 28, 2025

Για την Ιστορία, τα υπόλοιπα τέρματα των «λιονταριών» σημείωσαν οι Κουέντα (21’, 58’) και Μπλόπα (30’, 70’), με τον Βαγιαννίδη να «σερβίρει» το πρώτο γκολ του Κουέντα και ο Ιωαννίδης το πρώτο του Μπλόπα, ενώ το μοναδικό γκολ της Αλβέρκα πέτυχε ο Σάντρο Λίμα στο 85’.

Μετά το ματς, ο Ιωαννίδης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του:

«Αισθάνομαι κάθε φορά πιο άνετα. Θέλω χρόνο, αλλά βλέπω ότι γνωρίζω καλύτερα τους συμπαίκτες μου και το παιχνίδι μου βελτιώνεται. Στόχος μου είναι να βοηθώ την ομάδα σε κάθε φάση — τα γκολ θα έρθουν από μόνα τους. Ήταν ένας σημαντικός προημιτελικός και δείξαμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε τα πάντα».