Το αντίο του στον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του είπε ο Φώτης Ιωαννίδης μετά το παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ στον Πόντο. Ο διεθνής φορ οδεύει προς τη Σπόρτινγκ και – εμφανώς συγκινημένος – μίλησε για την αποχώρηση του από το Τριφύλλι.

Αναλυτικά όσα είπε o Φώτης Ιωαννίδης:

«Να δώσω σε όλους συγχαρητήρια. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια με έναν πολύ καλό αντίπαλο και σήμερα σε μια πιεστική ατμόσφαιρα καταφέραμε να περάσουμε. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε παρά τις ευκαιρίες που έχουμε αλλά θα γίνει στο μέλλον», είπε αρχικά.

Για το τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό:

«Στην αρχή δεν είχα αντιληφθεί τι γινόταν. Μετά στο λεωφορείο το κατάλαβα και είχα μια συγκίνηση. Είχα παραπάνω άγχος απ’ όσο συνήθως γιατί ήθελα να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται την ομάδα. Το κάνω πάντα αλλά αυτή τη φορά ήταν, ίσως, η τελευταία μου φορά και το ήθελα λίγο περισσότερο από κάθε φορά. Καλύτερα να μην έπαιζα καθόλου αν σκόραρα και δεν περνούσαμε. Όλοι αγαπάμε το σύλλογό μας κι αυτό θέλουν όλα τα παιδιά. Τώρα αν έκανα και τα δύο, ήταν ιδανικά. Δυστυχώς δε σκόραρα αλλά περάσαμε. Αυτό μετράει.

Για τη Σπόρτινγκ και τον Παναθηναϊκό:

«Υπάρχει προφορική συμφωνία και μένουν τα τυπικά προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή. Αυτό ξέρω τώρα και θα ενημερωθώ αργότερα κι εγώ για τα περισσότερα.

Ευχαριστώ τη διοίκηση του Παναθηναϊκού που με έχει στηρίξει, με έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, είναι ένας από τους λόγους που μπορώ εγώ προσωπικά να κάνω το επόμενο βήμα. Δεν θα μπορούσα να ξεχάσω την οικογένειά μου, τους ανθρώπους μου που είναι συνέχεια δίπλα μου στην καθημερινότητά μου και φυσικά όλα τα προπονητικά επιτελεία που έχουν περάσει από εδώ.

Ο κόσμος από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην ομάδα ήτανε δίπλα μου, με στήριξε, με βοήθησε. Εγώ κρατάω μόνο τα θετικά από όλη αυτή τη συνεργασία γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Να έχω μέσα μου τις θετικές σκέψεις, τις θετικές απόψεις. Ό,τι άσχημο υπάρχει γύρω μου, το απομακρύνω. Εις το επανιδείν θα πω εγώ, όχι γιατί το λέμε, αλλά γιατί το πιστεύω».