Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται πλέον στη Λισαβόνα, όπου θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ. Ο 25χρονος επιθετικός εμφανίστηκε χαμογελαστός κατά την άφιξή του και στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ».

Όπως παραδέχτηκε, πριν αποδεχτεί την πρόταση των Πορτογάλων, συνομίλησε με τον Γιώργο Βαγιαννίδη: «Φυσικά μίλησα μαζί του», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ιωαννίδης έχει ήδη αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό, ενώ άμεσα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030. Το βράδυ αναμένεται να βρεθεί στο «Αλβαλάδε» ώστε να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο παιχνίδι της Σπόρτινγκ με την Πόρτο.