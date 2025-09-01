Ο Φώτης Ιωαννίδης, είναι… λιοντάρι!

Το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09), η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανακοίνωσε την απόκτησή του!

View this post on Instagram A post shared by Sporting CP 🏆🏆 (@sportingcp)

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, μέσω των social media, οι Πορτογάλοι παρουσίασαν τον Έλληνα άσο.

Ο διεθνής επιθετικός, απεικονίζεται να υπογράφει το συμβόλαιό του και να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως κάτοικος «Χοσέ Αλβαλάδε».

«Σήμερα, επιτέλους έφτασα, στο μέρος που ήδη νιώθω δικό μου. Αυτή η φανέλα. Αυτά τα αποδυτήρια. Αυτό το γήπεδο. Αυτό είναι το νέο μου σπίτι. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα. Για την ομάδα. Τον σύλλογο. Τους οπαδούς. Αυτό είναι το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου. Είμαι έτοιμος!», τόνισε.

View this post on Instagram A post shared by Sporting CP 🏆🏆 (@sportingcp)

Ο Ιωαννίδης, αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από 5 χρόνια παρουσίας. Στο «Τριφύλλι», ανδρώθηκε. Με τα πράσινα, κατέγραψε 190 συμμετοχές. Σ’ αυτές, σημείωσε 51 γκολ και 15 ασίστ. Παράλληλα, κατέκτησε και δύο Κύπελλα Ελλάδος (2022,2024).

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, συγκινητικό. Ωστόσο, δεν είπε «αντίο» αλλά «εις το επανιδείν».

Το post του Φώτη Ιωαννίδη

«Έφτασε αυτή, η πραγματικά δύσκολη, στιγμή που θα πρέπει να αποχαιρετήσω την «οικογένεια μου»…

Στον Παναθηναϊκό ξεκίνησα ως ένα παιδί που ήρθε για να πετύχει ένα από τα όνειρα του και έφτασα να φοράω με τιμή και υπερηφάνεια το περιβραχιόνιο και να είμαι αρχηγός αυτού του τεραστίου συλλόγου!

View this post on Instagram A post shared by Fotis Ioannidis (@fotio.7)

Έζησα στιγμές που θα κουβαλάω για πάντα μαζί μου…

Συγκινήσεις, γέλια, μάχες, γκολ, χαρές και λύπες…

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον σύλλογο και τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα 5 χρόνια, τους συμπαίκτες μου που έγιναν αδέρφια μου, το staff και όλους τους ανθρώπους που καθημερινά ήταν εκεί να με βοηθήσουν και να με φροντίσουν, αλλά φυσικά και τους φιλάθλους, όλους εσάς, που με στηρίξατε σε κάθε βήμα και ζήσαμε μαζί τα πάντα!

Επίσης, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σε όλα αυτά τα παιδιά με το νούμερο «7» και το «Ιωαννίδης» στην πλάτη:

Είναι ΤΙΜΗ ΜΟΥ που φοράτε τη φανέλα με το όνομα μου και θέλω να σας πω, να μην σταματήσετε ΠΟΤΕ να ονειρεύεστε.

Να πιστεύετε στον εαυτό σας και να γυρίζετε την πλάτη στην κακία, το μίσος και την αμφισβήτηση γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώσετε κάθε σας επιθυμία!

Φεύγω, για να ακολουθήσω το μεγάλο μου όνειρο αλλά δεν θα πω «αντίο».

Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε και «εις το επανιδείν» γιατί το πιστεύω»!

«Φορτισμένη» και γεμάτη συναίσθημα, ήταν και η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

«Δεν είναι εύκολο να σε αποχαιρετάμε, Ένα παιδί που τίμησε το τριφύλλι, πάλεψε, πανηγύρισε, δάκρυσε και στο τέλος έγινε η φωνή και η καρδιά αυτής της ομάδας. Δεν ήσουν απλά ένας παίκτης. Ήσουν το παράδειγμα, ο πρώτος στη μάχη, αυτός που δεν κρύφτηκε ποτέ.

Η πορεία σου δεν μετριέται μόνο με γκολ και συμμετοχές, αλλά με την ψυχή που έδινες κάθε φορά που φορούσες τη φανέλα. Σήμερα σε αποχαιρετάμε με συγκίνηση και περηφάνια, γιατί ξέρουμε πως ό,τι έδωσες, το έδωσες αληθινά. Καλή συνέχεια και εις το επανιδείν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Τώρα, ο 25χρονος φορ, θα «κυνηγήσει» τα όνειρά του στη Λισαβόνα και τη Σπόρτινγκ. Αυτή, «έβγαλε» από τα ταμεία, της 22 εκατομμύρια (+3 εκατομμύρια σε μπόνους) και τον έκανε δικό της, σε μια μεγάλη επένδυση.

Παρέα του στην Πορτογαλία, ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο νεαρός οπισθοφύλακας, ακολούθησε το ίδιο δρομολόγιο λίγες ημέρες πριν και περιμένει με… ανοιχτές αγκάλες, τον φίλο και συμπαίκτη του!