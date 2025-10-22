Με τον δικό του, μοναδικό τρόπο, ο Αρκάς αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21/10), σε ηλικία 81 ετών.

Στο σκίτσο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, φόντο αποτελεί ένα μαύρο πλαίσιο, ενώ στο κέντρο δεσπόζουν οι στίχοι από το τραγούδι «Λευκό μου σεντονάκι», ένα από τα πιο τρυφερά και ποιητικά κομμάτια του Σαββόπουλου:

«Λευκό μου σεντονάκι

λάμπα μου τρελή

ποια αγάπη τάχα μας φυσάει

Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί

που δεν έχει απόψε πού να πάει»

Κάτω από τους στίχους, η φράση «Καλό σου ταξίδι» γραμμένη με μοβ γράμματα, ολοκληρώνει το συγκινητικό αντίο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, ένας δημιουργός που συνδύασε την ποίηση, τη μουσική και την κοινωνική παρατήρηση, αφήνοντας πίσω του ένα έργο ανεξίτηλο στη μνήμη και την ψυχή των Ελλήνων.