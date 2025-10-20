Με ένα ακόμη απολαυστικό σκίτσο, ο αγαπημένος Αρκάς μάς χαρίζει το δικό του «καλημέρα» για τη Δευτέρα, υπενθυμίζοντας ότι –ναι– υπάρχουν και εκείνοι που αγαπούν την αρχή της εβδομάδας.

Στο νέο του σκίτσο, που ανέβηκε πριν από λίγη ώρα στη σελίδα ARKAS – The Original Page στο Facebook, βλέπουμε έναν ενθουσιώδη μικρό μαθητή να τρέχει γεμάτος χαρά φωνάζοντας:

«Δευτέρα!… Θχολείο!… Θιθ!»

Με το γνωστό λογοπαίγνιο και τη χαρακτηριστική παιδική προφορά, ο Αρκάς σχολιάζει με χιούμορ την επιστροφή στην καθημερινότητα – ειδικά για τα παιδιά που, μετά το Σαββατοκύριακο, ξαναμπαίνουν στους ρυθμούς του σχολείου.

Η φράση «Κάποιοι αγαπούν τις Δευτέρες…» λειτουργεί ως ειρωνική υπενθύμιση προς όλους εκείνους που δυσκολεύονται να ξεκινήσουν την εβδομάδα, ενώ ο μικρός πρωταγωνιστής έρχεται να… ανατρέψει το κλίμα με τον αφοπλιστικό του ενθουσιασμό.