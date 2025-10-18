Με ένα ακόμα σκίτσο ο Αρκάς μας εύχεται «Καλό Σαββατοκύριακο και καλές βουτιές σε όσους συνεχίζουν». Ο γνωστός σκιτσογράφος καταφέρνει –όπως πάντα– να συμπυκνώσει σε λίγες λέξεις και μερικές γραμμές χιούμορ όλη την ελληνική πραγματικότητα: το φθινόπωρο μπορεί να ήρθε, αλλά πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που αρνούνται να αποχαιρετήσουν το καλοκαίρι.

Στο σκίτσο, ένας μωβ, παγωμένος λουόμενος απαντά με τρεμάμενη φωνή στην ερώτηση «Είναι κρύα;» λέγοντας «Μπα, μια χαρά!». Ένα στιγμιότυπο απλό και καθημερινό, που όμως αποτυπώνει το βαθύτερο χαρακτηριστικό του χιούμορ του Αρκά: την αυτοειρωνεία και τη μεταμφιεσμένη αλήθεια πίσω από μια φαινομενικά αστεία ατάκα.

Ο Αρκάς, εδώ και δεκαετίες, σχολιάζει με μοναδικό τρόπο τη ζωή, τα ελαττώματα, τις συνήθειες και τις εμμονές των Ελλήνων. Από τον Ισοβίτη και τον Καστράτο μέχρι τον Χαμηλή Πτήση και τις πιο πρόσφατες σειρές του, έχει δημιουργήσει ένα σύμπαν χαρακτήρων που μιλούν για όλους μας — για τον μέσο άνθρωπο που γκρινιάζει, ελπίζει, θυμώνει ή απλώς προσπαθεί να επιβιώσει με χιούμορ.

Το συγκεκριμένο σκίτσο, με τη χαρακτηριστική υπογραφή του, είναι ένας φόρος τιμής στην αντοχή και την επιμονή του Έλληνα. Ακόμη κι όταν το νερό είναι παγωμένο, ακόμη κι όταν το καλοκαίρι τελείωσε, πάντα θα υπάρχει ένας που θα πει «Μπα, μια χαρά!». Είναι η ίδια στάση ζωής που μας κάνει να χαμογελάμε μέσα στις δυσκολίες, να βλέπουμε το παράλογο με κατανόηση και να γελάμε με τον εαυτό μας.

Ο Αρκάς δεν χρειάζεται να φωνάξει για να ακουστεί· ένα απλό καρέ αρκεί για να αποτυπώσει μια εποχή, μια νοοτροπία, μια αλήθεια. Και γι’ αυτό παραμένει, μετά από τόσα χρόνια, ο πιο αγαπητός σκιτσογράφος της χώρας — αυτός που μπορεί να κάνει ακόμη και το ρίγος… αστείο.