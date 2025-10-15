Με ένα ακόμα εύστοχο και πικρά αστείο σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τη νοοτροπία και τη διαδικασία που συχνά συνοδεύει το ελληνικό σύστημα υγείας.

Στο νέο του έργο, ένας γιατρός εξηγεί στον ασθενή του ότι «πρέπει να κάνουμε άμεσα εισαγωγή στην κλινική, για να αρχίσουμε μια θεραπεία, πριν προχωρήσουμε στην επέμβαση». Η φράση, φαινομενικά ιατρική, αποκτά κωμικοτραγική διάσταση μέσα από τη χαρακτηριστική αφέλεια του ήρωα του Αρκά, ο οποίος κοιτά τον γιατρό με απάθεια, αποτυπώνοντας τη γνωστή ελληνική παραίτηση μπροστά στο παράλογο.

Το σκίτσο, με τον τίτλο «Καλημέρα», εντάσσεται στη σειρά των καθημερινών του χιουμοριστικών σχολίων, όπου η απλή καθημερινότητα μετατρέπεται σε καθρέφτη κοινωνικής σάτιρας. Ο Αρκάς, χωρίς να χρειάζεται να «φωνάξει», καταφέρνει και πάλι να σατιρίσει την πολυπλοκότητα, τη σύγχυση και το μπλέξιμο ανάμεσα στη λογική και τη γραφειοκρατία που συχνά χαρακτηρίζουν τη δημόσια διοίκηση — αυτή τη φορά μέσα από το πρίσμα της ιατρικής.

Ένα ακόμα παράδειγμα της διαχρονικής του ικανότητας να κάνει το κοινό να γελά, αλλά και να αναρωτιέται για το πώς η «θεραπεία» γίνεται μερικές φορές πιο πολύπλοκη από την ίδια την «επέμβαση».

Το ευρώ που λέει… πολλά

Αξιοσημείωτη λεπτομέρεια στο σκίτσο είναι το σύμβολο του ευρώ (€) που αντικαθιστά το γράμμα Ε.

Η επιλογή αυτή μόνο τυχαία δεν είναι: ο Αρκάς μετατρέπει μια ιατρική διαδικασία σε αιχμηρό σχόλιο για το κόστος της υγείας, υπονοώντας ότι ακόμη και η πιο βασική ανθρώπινη ανάγκη έχει «τιμή».

Το ευρώ στη θέση του γράμματος Ε λειτουργεί ως οικονομικό και κοινωνικό σχόλιο, θυμίζοντας ότι πίσω από κάθε εισαγωγή, θεραπεία ή επέμβαση, πάντα υπολογίζεται και το κόστος.