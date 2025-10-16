Ο Αρκάς στο νέο του σκίτσο, για την Πέμπτη 16/10, παντρεύει χιούμορ και φιλοσοφία ζωής.
Αρχικά, ένας άνδρας ρωτά έναν προφήτη στα βουνά: «Τι πρέπει να κάνω για να βλέπω κι εγώ το μέλλον;»
Κι εκείνος του απαντά εντελώς σοβαρά: «Μην πίνεις, μην καπνίζεις και να τρέφεσαι υγιεινά».
Όταν ο άνδρας ξαναρωτά αν έτσι θα αποκτήσει τη δύναμη να βλέπει το μέλλον, ο σοφός προφήτης του απαντά: «Φυσικά! Όσο πιο πολύ ζήσεις, τόσο περισσότερο μέλλον θα δεις».
Με τον γνώριμο καυστικό του τρόπο, ο Αρκάς σχολιάζει με απλότητα ότι το «μυστικό» για να δεις το μέλλον… είναι να προλάβεις να το ζήσεις.