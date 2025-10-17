Άγρια δολοφονία σημειώθηκε στη Λεμεσό λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής (17/10), όταν ο γνωστός επιχειρηματίας και παράγοντας του ποδοσφαίρου Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε πυρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άνδρας δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του και όχι στον αυτοκινητόδρομο, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες, σύμφωνα με τον sigmalive.com. Ειδικότερα, ο 49χρονος δολοφονήθηκε σε δρόμο λίγο πιο κάτω από το σπίτι του, ενώ επέβαινε σε όχημα μαζί με τον γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ήταν δύο, επέβαιναν σε κλεμμένο βαν και μόλις ο 49χρονος βγήκε από την πόρτα του σπιτιού τον πυροβόλησαν. Ο γιος του, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο. Ωστόσο, στη διαδρομή ο Δημοσθένους εξέπνευσε και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον αυτοκινητόδρομο.

Οι δράστες της δολοφονίας διέφυγαν από το σημείο και λίγα χιλιόμετρα μακριά έκαψαν το βαν.

Οι Αρχές έουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών αν και είναι πιθανόν να πρόκειται για επαγγελματίες εκτελεστές που είχαν αναλάβει συμβόλαιο θανάτου για λογαριασμό άλλων.