Θύμα αιματηρής επίθεσης έπεσε το πρωί της Παρασκευής (17/10) στη Λεμεσό, ο γνωστός Κύπριος επιχειρηματίας και ποδοσφαιρικός παράγοντας Σταύρος Δημοσθένους, ο οποίος έχει υπάρξει κατά το παρελθόν πρόεδρος της Καρμιώτισσας αλλά και παράγοντας του Απόλλωνα Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυπριακά ΜΜΕ το χτύπημα κατά του επιχειρηματία ήταν επαγγελματικό, καθώς ο εκτελεστής του προπορευόταν με μοτοσικλέτα του οχήματος που βρισκόταν το θύμα, σε κάποιο σημείο ανέκοψε ταχύτητα και τότε δέχτηκε τους πυροβολισμούς.

Ο γνωστός επιχειρηματίαςστη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς.

Το θύμα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σημειώνεται ότι σε κοντινή απόσταση στον ίδιο δρόμο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν πληροφορίες για οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση του φόνου.