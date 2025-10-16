Θησαυρούς γεμάτους με ανεκτίμητα έργα τέχνης και αντίκες αποτελούν οι βασιλικές κατοικίες του μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία σπάνια βλέπει ανθρώπινο μάτι, πλην πλέον του βασιλιά Καρόλου Γ΄ και των μελών της οικογένειάς του.

Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο έργο τέχνης που φιλοξενείται στο παλάτι του Χόλιρουντ στη Σκωτία, την επίσημη κατοικία του βασιλιά, έχει προκαλέσει διαφωνίες ακόμα και μεταξύ προηγούμενων μοναρχών, με την βασίλισσα Βικτώρια να το έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως «ακατάλληλο», με αποτέλεσμα να διαταχθεί η κάλυψή του. Πρόκειται για έναν μεγάλο ελαιογραφικό πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου Jacob de Wet II με τίτλο «Σκηνή Λουτρού δίπλα σε Ποτάμι» (Bathing Scene by a River).

Το δωμάτιο που φιλοξενεί το αμφιλεγόμενο έργο τέχνης είναι το Ιδιαίτερο Διαμέρισμα (Privy Chamber), το οποίο η Royal Collection Trust (RCT) παρουσίασε πρόσφατα ως το «πιο περίτεχνο» του παλατιού. Πρόκειται για έναν χώρο που αποπνέει μεγαλοπρέπεια, διαθέτοντας εντυπωσιακή σκαλιστή οροφή, ξύλινες επενδύσεις, μαρμάρινο τζάκι και έναν τεράστιο πολυέλαιο. Πάνω ακριβώς από το τζάκι, κρέμεται το επίμαχο έργο.

Σύμφωνα με την RCT, η κατασκευή του δωματίου έγινε τη δεκαετία του 1670 για τον Κάρολο Β΄. Η διακοσμητική οροφή φέρει το μονόγραμμα του Καρόλου Β΄ με τα λιοντάρια και τους μονόκερους από το Βασιλικό Οικόσημο. Ο επίμαχος πίνακας είχε φιλοτεχνηθεί ειδικά για αυτόν τον χώρο. Η Βασιλική Συλλογή (Royal Collection Trust), η οποία έκανε την αποκάλυψη μέσω ανάρτησης στο Instagram, περιγράφει λεπτομερώς το θέμα του πίνακα: «Τοπίο με ένα ποτάμι στο προσκήνιο, στην απέναντι όχθη του οποίου μια γυμνή γυναίκα ανακλίνεται, κρατώντας πάνω από το κεφάλι της ένα χάλκινο πιάτο. Ένας γυμνός άνδρας τη ταΐζει με το αριστερό του χέρι».

Όταν η Βασίλισσα Βικτώρια χρησιμοποιούσε το Ιδιαίτερο Διαμέρισμα ως το ιδιωτικό της πρωινό σαλόνι (Morning Drawing Room), ο πίνακας κρίθηκε ακατάλληλος για το κοινό και καλύφθηκε με καθρέφτη. Αυτή η αντίδραση ήταν τυπική της εποχής της, όπου η συζήτηση περί ηθικής ήταν έντονη και οποιαδήποτε τέχνη θεωρούνταν ρεαλιστική ή προκλητική, δεχόταν κριτική.

Παρόλο που ο Βασιλιάς Κάρολος προτιμά τις ιδιωτικές του κατοικίες, το Μπίρκχαλ ή το Μπαλμόραλ, επισκέπτεται το παλάτι του Χόλιρουντ μία φορά τον χρόνο, το καλοκαίρι, για τη «Βασιλική Εβδομάδα». Το παλάτι, που βρίσκεται κοντά στο περίφημο «Arthur’s Seat», έχει υποδεχθεί και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως την πριγκίπισσα Κέιτ και τη Μέγκαν Μαρκλ.