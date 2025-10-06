Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη έκαναν οι βρετανικές αστυνομικές αρχές στην περιοχή Tetbury του Gloucestershire, μόλις λίγα μέτρα από το Highgrove House, την ιδιωτική κατοικία του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε μια τεράστια παράνομη φυτεία κάνναβης μέσα σε βιομηχανική μονάδα, η οποία περιείχε εκατοντάδες φυτά. Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από δύο αστυνομικούς της Τοπικής Ομάδας Αστυνόμευσης του Tetbury, κατά τη διάρκεια τακτικής περιπολίας στις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας της Γειτονιάς του Cotswolds αναφέρεται: «Κατά την περιπολία σε ορισμένες βιομηχανικές μονάδες στην πόλη, ο PC Callum Morley-Blackwell και ο PCSO Ed χρειάστηκε να ακινητοποιήσουν ύποπτους άνδρες που τράπηκαν σε φυγή μέσα από ένα από τα κτίρια».

Κατά την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τη μεγάλη χασισοφυτεία, καθώς και τα καταλύματα των υπόπτων, που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Το μέγεθος της φυτείας ήταν τόσο μεγάλο που δημιούργησε πρόβλημα στη συλλογή των πειστηρίων. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 225 δενδρύλλια.

«Πρέπει να ομολογήσουμε ότι μας τελείωσαν οι πολύ μεγάλες σακούλες τεκμηρίων και χρειάστηκε να δανειστούμε τις παπλωματοθήκες των υπόπτων για να περισυλλέξουμε και τα 225 φυτά», ανέφεραν οι αρχές με χιούμορ. «Παραλίγο να μην χωρέσουν όλα τα τεκμήρια στο βαν μας. Θα χαρούμε να επιστρέψουμε τα κλινοσκεπάσματα αν οι ιδιοκτήτες θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο Cirencester»