Με ένα ζεστό χαμόγελο και εμφανή συγκίνηση, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ συνάντησε την Ethel Caterham, τη γηραιότερη γυναίκα του κόσμου, σε μια ιδιαίτερη επίσκεψη στο γηροκομείο της στο Lightwater του Surrey.

Η 116χρονη Caterham, που γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1909 στο Hampshire, έγινε η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα τον Απρίλιο του 2025, μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας καλόγριας αδελφής Inah Canabarro Lucas. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την συνάντηση του Κάρολου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την άφιξή του, ο βασιλιάς κράτησε τρυφερά το χέρι της κυρίας Caterham και συστήθηκε, με την ίδια να θυμάται ζωντανά την ενθρόνισή του ως Πρίγκιπα της Ουαλίας στο κάστρο Caernarfon το 1969.

«Και όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σας και ήθελαν να σας παντρευτούν», του είπε με χαμόγελο, προκαλώντας το εγκάρδιο γέλιο του βασιλιά. Η εγγονή της, Κέιτ Χέντερσον, επιβεβαίωσε γελώντας: «Το λέγατε και την άλλη μέρα, θυμάστε; Ήταν τόσο όμορφος…».

O Κάρολος αστειεύτηκε: «Ναι, καλά, ό,τι έχει απομείνει από αυτόν, τουλάχιστον».

Παρά το γεγονός ότι γιόρτασε ήσυχα τα 116α γενέθλιά της με την οικογένειά της, η κυρία Caterham είχε δηλώσει ότι θα έκανε μια εξαίρεση μόνο για τον βασιλιά και ο Κάρολος δεν άργησε να ανταποκριθεί.

Στο σαλόνι του γηροκομείου, ανάμεσα στις καρέκλες τους, βρίσκονταν πλαισιωμένες ευχετήριες κάρτες: μία από την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, μία πρόσφατη από τον ίδιο τον βασιλιά και την Καμίλα, καθώς και μια προσωπική, υπογεγραμμένη επιστολή για τα 116α γενέθλιά της. Από τότε που έκλεισε τα 100, έχει λάβει συνολικά 17 τέτοιες κάρτες από τη βασιλική οικογένεια.

Η κυρία Caterham θυμήθηκε επίσης με συγκίνηση ένα πάρτι στον κήπο του Μπάκιγχαμ Παλάς κατά τη δεκαετία του 1960, στο οποίο είχε παρευρεθεί.

Το 2023, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσω ανάρτησης στο επίσημο Instagram της μοναρχίας, όταν έλαβε κάρτα για τα 114α γενέθλιά της, πλαισιωμένη από τις εγγονές της, Kate, Julia και Lucy.

Η ζωή της απλώνεται σε τρεις αιώνες, με αφετηρία το 1909 και υπό τη βασιλεία του Εδουάρδου Ζ΄ του οποίου είναι σήμερα η τελευταία εν ζωή υπήκοος.

Ο τίτλος του γηραιότερου ανθρώπου όλων των εποχών παραμένει στα χέρια της Γαλλίδας Jeanne Calment, που έζησε 122 χρόνια και 164 ημέρες.

Με πληροφορίες από Daily Mail, φωτογραφια Daily Mail