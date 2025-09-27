Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι άλλαξε σημαντικά τη στάση του σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά από κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Βασιλιά Κάρολο Β΄ κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, που επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η συνάντηση αυτή ήταν καθοριστική για τη μεταστροφή του Τραμπ.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία, σηματοδοτώντας μια στροφή 180 μοιρών σε σχέση με την προηγούμενη θέση του, που πρότεινε εδαφικές παραχωρήσεις στη Μόσχα για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Όταν ρωτήθηκε εάν η ουκρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη ήταν αυτή που άλλαξε γνώμη στον Τραμπ, ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, τόνισε τον ρόλο του Βασιλιά Καρόλου και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις συνομιλίες με τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο.

King Charles expressed his support for Ukraine: “Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine, to deter aggression, and to secure peace,” he said. It’s such a nice gesture, and Trump does need a reminder. pic.twitter.com/hpQaH0jXHi — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 17, 2025

Επίσης διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η αλλαγή στην πολιτική του Τραμπ ήρθε σύντομα μετά τη συνάντηση με τον Βασιλιά, η οποία περιελάμβανε κατ’ ιδίαν συζητήσεις στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια.

Κατά το επίσημο δείπνο, ο Κάρολος επανέλαβε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ στην υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης στην Ευρώπη.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ζελένσκι αξιοποίησε τη συνάντησή του με τον Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να ζητήσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk, ένα προηγμένο οπλικό σύστημα που θα μπορούσε να πλήξει βαθιά την Μόσχα και να πιέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παραμένει αβέβαιο εάν ο Τραμπ θα εγκρίνει το αίτημα.

Τέλος, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του στον ιστότοπο Axios ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι ο Τραμπ είναι θετικά διακείμενος.