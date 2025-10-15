Ο Γιώργος Μπαρτζόκας με δήλωση πριν το παιχνίδι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβιβ του ανέφερε ότι Φουρνιέ και Γουόκαπ θα είναι έτοιμοι απέναντι στον Πανιώνιο.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε να το προσεγγίζουμε γιατί δεν προλάβαμε ακόμα. Οι συνεργάτες μου έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν. Θα δείξουμε ένα VIDEO το βράδυ και άλλο ένα αύριο και με αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε απέναντι σε μια επιθετικογενή ομάδα που έχει αποδείξει την αξία της,με καλούς σκόρερ και πολύ δημιουργικά γκαρντ. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Όταν παίζεις στο Βελιγράδι ακόμα και χωρίς κόσμο οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε πιο συνεπείς σε αυτά που πρέπει να κάνουμε”

Για την κόπωση: «Έχουμε ένα επιτελείο ανθρώπων, φυσιοθεραπευτές, μασέρ, γυμναστές και βέβαια όλοι οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο είναι επαγγελματίες στο πώς τρέφονται και ξεκουράζονται. Και έτσι πρέπει να είναι γιατί αλλιώς η Ευρωλίγκα σε αφήνει έξω. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι, το ίδιο ισχύει και για τη Μακάμπι. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο στην Ευρωλίγκα»

Για της ελλείψεις – τραυματισμούς: «Με τον Πανιώνιο πιστεύω θα παίξει και ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ. Σήμερα το πρωί έκαναν καλή ατομική. Δεν θα είναι στο αυριανό παιχνίδι σίγουρα. Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι άλλοι παίκτες που έπαιζαν πολύ”

Και τέλος για το παιχνίδι απέναντι στην Εφές: «Μετά από ένα παιχνίδι δεν μου αρέσει να κρατάω ό,τι με συμφέρει και να πετάω ό,τι δεν με συμφέρει. Κάθε παιχνίδι χρήζει ανάλυσης για το τι η ομάδα εκτέλεσε καλά και τι όχι. Να μην γίνομαι κουραστικός, οι ομάδες είναι πολύ στην διεργασία να χτίσουν συνήθεις, να έχουν ρουτίνες, να παίζουν συστηματικά καλά. Καμία δεν το καταφέρνει, είμαι σίγουρος, αν δείτε τα αποτελέσματα θα το καταλάβετε. Δεν μπορεί να το καταφέρει γιατί το Ευρωμπάσκετ ήταν αργά και ξαφνικά όλοι οι προπονητές στην Ευρωλίγκα πρέπει να δείξουν ένα έργο που είναι ανέφικτο να φανεί, θέλει κάποιο χρόνο. Ακόμα κι αν κερδίζαμε χθες στη μια κατοχή το ίδιο θα έλεγα. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς και πρέπει να την περάσουμε»