Υστερα από μια ήττα, ανεξάρτητα αν αυτή χαρακτηρίζεται ή όχι «επώδυνη», το ζητούμενο είναι να κάνεις αφ’ ενός τη σωστή εκτίμηση και αφ’ ετέρου την καλύτερη δυνατή διαχείριση των καταστάσεων.

Πάει να πει, να προχωρήσεις σε καλή «ανάγνωση». Το κάνουν αυτό στον μπασκετικό Ολυμπιακό μετά το 78-82 από την Εφές; Το μέλλον θα δείξει τι συμπεράσματα έβγαλαν, αλλά με βάση τις πρώτες διαρροές ή τα όσα επίσημα λέγονται, η ήττα στο ΣΕΦ αποδόθηκε στους τραυματίες και παράλληλα στο βαρύ πρόγραμμα που έχει το ένα ματς «πάνω στο άλλο».

Είναι, όμως, έτσι; Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο σκέλος, με την Ευρωλίγκα να αριθμεί εφέτος 20 ομάδες, θεωρείται βέβαιο πως οι ημέρες ξεκούρασης θα είναι λιγοστές και άρα οι πρωταγωνιστές θα εμφανίζονται ταλαιπωρημένοι. Απαιτείται σπέσιαλ rotation από τον εκάστοτε κόουτς και ασφαλώς να μένουν στην άκρη οι όποιες δικαιολογίες. Οσον αφορά στους τραυματίες, ποια ομάδα τούτη την περίοδο δεν έχει λαβωμένους παίκτες; Ο Γουόκαπ , ο Μακ Κίσικ και ο Φουρνιέ είναι άσοι κομβικοί για τον Ολυμπιακό, ο πλέι μέικερ όμως βοηθά συνήθως στην άμυνα και σπάνια «τραβά» το σκορ.

Τι παρατηρήθηκε στο ραντεβού με την Εφές; Για μια ακόμη φορά για τους Ερυθρόλευκους ανοίγει η κουβέντα για το πόσο πλήρεις είναι στους περιφερειακούς. Ο Νιλικίνα με τα μακριά του χέρια έχει το νου στα μετόπισθεν και τις αμυντικές αλλαγές, οπότε αρέσει πολύ στον Μπαρτζώκα. Το έως τώρα ξεχωριστό που έκανε ήταν απέναντι στον Σορτς όταν τον πήγε κάτω από το καλάθι, εκμεταλλεύτηκε τη διαφορά ύψους και έδωσε πόντους ώστε να φτάσει ο Ολυμπιακός στη νίκη σε κλασικό ντέρμπι. Αλλά οι αντίπαλοι συνήθως δίνουν στον Γάλλο πλέι μέικερ χώρο ώστε αυτός να επιχειρεί σουτ, πολύ απλά γιατί δεν είναι σουτέρ και τον …προκαλούν να ρισκάρει. Κάτι που συμβαίνει και με τον Λι, τον παίκτη που έμεινε άποντος κόντρα στους Τούρκους.

Δηλαδή, ο πολύ ικανός Γιώργος Μπαρτζώκας έχει μια γραμμή «κοντών» χωρίς κάποιον σταθερό και αξιόπιστο σκόρερ, εκτός βέβαια από τον…ροκ Ντόρσεϊ. Με αυτή θα πορευτεί, αναμένει την επιστροφή του Εβανς και όπως όλα δείχνουν ζητεί πόντους (κυρίως) από τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοφ (αν δεν τον κλείνουν ασφυκτικά όπως το βράδι της Τρίτης) και τον Πίτερς που ως σουτέρ είναι ο καλύτερος στον Ολυμπιακό.

Ως σκέψη δεν είναι κατ’ ανάγκη απορριπτέα. Μένει να φανεί αν όλα κυλήσουν όπως οι αρμόδιοι των Ερυθρόλευκων τα έχουν αυτή τη στιγμή στο μυαλό τους.