Την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά σε βάρος όσων άδικα -όπως λέει- διέσυραν το όνομά του, εξέφρασε λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του για ανεξόφλητα χρέη από πολεοδομικές παραβάσεις ο Βασίλης Παϊτέρης.

«Μου κάνανε μηνύσεις, 250 μηνύσεις ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, το Δασαρχείο, η Πολεοδομία, επειδή ήτανε δασικό. Όμως δεν είναι δασικό και τόσα χρόνια με κουράσανε με φυλακίσεις» είπε ο τραγουδιστής μιλώντας στον ΑΝΤ1. Πριν από λίγες ημέρες ο 75χρονος καλλιτέχνης είχε συλληφθεί μετά από τυχαίο τροχονομικό έλεγχο στη Λάρισα και εκεί διαπιστώθηκε, ότι σε βάρος του εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη για ανεξόφλητα πρόστιμα που ξεπερνούν τα 800.000 ευρώ, για πολεοδομικές παραβάσεις για την κατοικία του στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, που ήταν εκτός σχεδίου πόλεως.

Ο ίδιος υποστηρίζει ωστόσο, ότι «επειδή ο δήμαρχος έστελνε τις μηνύσεις τέσσερα στενά πιο πέρα, δεν τις έπαιρνα και με δίκαζαν ερήμην». Ο Βασίλης Παϊτέρης προφυλακίστηκε το 2014 στις φυλακές της Λάρισας, όμως έπειτα από ρύθμιση του χρέους του προς το Δημόσιο σε δόσεις, αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, μετά σταμάτησε να πληρώνει τις δόσεις, επικαλούμενος την οικονομική κρίση και προβλήματα υγείας.

Ο Βασίλης Παϊτέρης είναι σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας εδώ και χρόνια, ενώ κατά το παρελθόν, για να μην οδηγηθεί στη φυλακή, είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας σε δήμους της Αττικής.