Στις φυλακές της Λάρισας οδηγείται ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη μετά από έλεγχο της Τροχαίας.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδίκη που συνδέεται με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί για πολεοδομικές παραβάσεις οικοδομής στην Αγία Βαρβάρα. Τα χρέη του προς το Δημόσιο αγγίζουν τις 500.000 ευρώ.

Ο τραγουδιστής συνελήφθη σε έλεγχο της Τροχαίας, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις.

Το πρόστιμο σχετιζόταν με πολεοδομικές παραβάσεις παλαιότερης ανέγερσης οικοδομής σε περιοχή εκτός σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα.